В Житомире горело общежитие мединститута: пострадали четверо студентов

Вечером 2 октября в Житомирском медицинском институте загорелась комната в пятиэтажном общежитии. В результате пожара четверо студентов надышались дымом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко, передает УНН.

Сегодня в 20.32 произошел пожар в одной из комнат пятиэтажного общежития Житомирского медицинского института - написал Виталий Бунечко.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли расчеты ГСЧС, которым удалось быстро локализовать распространение огня и потушить пожар.

По словам главы ОВА, в результате чрезвычайного происшествия четверо студентов надышались продуктами горения, получили на месте первую медицинскую помощь. Больше никто не пострадал.

Студенты и внутренне перемещенные лица - около 400 человек - будут расселены при необходимости в другие помещения - говорится в сообщении чиновника.

"Символично, что для эвакуации студентов была задействована пожарная техника, которую мы передавали спасателям всего год назад. Спасибо нашим героям без оружия за оперативность, профессионализм и готовность прийти на помощь", - добавил он.

