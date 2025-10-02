В Житомире горело общежитие мединститута: пострадали четверо студентов

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 октября, 08:29 • 25361 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 70639 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 75125 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 85152 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 106949 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 86631 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 43127 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 52534 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35018 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 22214 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.8м/с
81%
745мм
Популярные новости
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 32305 просмотра
Иск против Tesla: семьи обвиняют дверные ручки Cybertruck в гибели трех студентов4 октября, 12:54 • 5762 просмотра
Атака рф на железнодорожный вокзал в Шостке: в одном из вагонов обнаружено тело мужчины4 октября, 14:13 • 22128 просмотра
Снегопад накрыл Западные Балканы и Великобританию: тысячи людей остались без света, дороги заблокированы4 октября, 14:40 • 13153 просмотра
Партия Бабиша побеждает на парламентских выборах в Чехии17:24 • 25324 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 70642 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 55327 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 67204 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 106949 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 86631 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Александр Сырский
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Шостка
Сумская область
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 32418 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 31450 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 75127 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 43405 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 45733 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Бильд
Tesla Cybertruck

В Житомире горело общежитие мединститута: пострадали четверо студентов

Киев • УНН

 • 3364 просмотра

В Житомирском медицинском институте произошел пожар в общежитии, четверо студентов отравились дымом. Около 400 жильцов будут расселены, ГСЧС оперативно локализовала огонь.

В Житомире горело общежитие мединститута: пострадали четверо студентов

Вечером 2 октября в Житомирском медицинском институте загорелась комната в пятиэтажном общежитии. В результате пожара четверо студентов надышались дымом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко, передает УНН.

Сегодня в 20.32 произошел пожар в одной из комнат пятиэтажного общежития Житомирского медицинского института

- написал Виталий Бунечко.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли расчеты ГСЧС, которым удалось быстро локализовать распространение огня и потушить пожар.

По словам главы ОВА, в результате чрезвычайного происшествия четверо студентов надышались продуктами горения, получили на месте первую медицинскую помощь. Больше никто не пострадал.

Студенты и внутренне перемещенные лица - около 400 человек - будут расселены при необходимости в другие помещения

- говорится в сообщении чиновника.

"Символично, что для эвакуации студентов была задействована пожарная техника, которую мы передавали спасателям всего год назад. Спасибо нашим героям без оружия за оперативность, профессионализм и готовность прийти на помощь", - добавил он.

Во Львове загорелась батарея электроскутера: среди пострадавших двое детей27.09.25, 10:54 • 3904 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоКриминал и ЧППроисшествия
Житомир