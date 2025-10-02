В Житомире горело общежитие мединститута: пострадали четверо студентов
Киев • УНН
В Житомирском медицинском институте произошел пожар в общежитии, четверо студентов отравились дымом. Около 400 жильцов будут расселены, ГСЧС оперативно локализовала огонь.
Вечером 2 октября в Житомирском медицинском институте загорелась комната в пятиэтажном общежитии. В результате пожара четверо студентов надышались дымом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко, передает УНН.
Сегодня в 20.32 произошел пожар в одной из комнат пятиэтажного общежития Житомирского медицинского института
Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли расчеты ГСЧС, которым удалось быстро локализовать распространение огня и потушить пожар.
По словам главы ОВА, в результате чрезвычайного происшествия четверо студентов надышались продуктами горения, получили на месте первую медицинскую помощь. Больше никто не пострадал.
Студенты и внутренне перемещенные лица - около 400 человек - будут расселены при необходимости в другие помещения
"Символично, что для эвакуации студентов была задействована пожарная техника, которую мы передавали спасателям всего год назад. Спасибо нашим героям без оружия за оперативность, профессионализм и готовность прийти на помощь", - добавил он.
