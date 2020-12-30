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У Зеленського відповіли КСУ: кажуть, що Тупицький "не може скликати спецзасідань"

Київ • УНН

 • 16766 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Після підписання Президентом України Володимиром Зеленським указу, яким голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького було відсторонено від посади та виконання обов’язків строком на два місяці, суддя не має повноважень на скликання спеціального засідання Конституційного Суду. Про це заявив представник Глави держави у КСУ Федір Веніславський, коментуючи заяви, розміщені на сайті КСУ після оприлюднення зазначеного указу, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОПУ.

У Зеленського відповіли КСУ: кажуть, що Тупицький "не може скликати спецзасідань"

"З учорашнього дня Олександр Тупицький вже не може виконувати повноваження судді КСУ протягом двох місяців. Тобто він не може виконувати повноваження судді КС та його голови, а отже, і скликати спеціальне засідання", – заявив представник Президента у Конституційному Суді.

"За законом про КСУ, спеціальне пленарне засідання може бути скликане виключно головою КСУ або особою, яка виконує його повноваження. Пан Тупицький не має на сьогоднішній день повноважень ні як суддя, ні як голова, який відсторонений від посади, скликати спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду", – сказав Веніславський.

Він також заявив, що "відсторонення пана Тупицького від посади судді – це фактично вимушений крок, зроблений Президентом України з метою встановлення істини під час досудового розслідування кримінальної справи".

"Юридично це означає, що пан Тупицький з учорашнього дня більше не може виконувати повноваження судді протягом двох місяців. Тобто він не може брати участь у засіданнях Конституційного Суду, він не може брати участь в інших заходах, які відбуваються у КСУ", – сказав представник Глави держави у КСУ.

Крок, здійснений у цьому випадку Президентом, відповідно до статті 154 Кримінального процесуального кодексу України, – це реакція на звернення Офісу Генерального прокурора про відсторонення особи, яка підозрюється у скоєнні злочину, від виконання посадових обов’язків, пояснив Веніславський.

"Це робиться для того, щоб особа, яка займає певну посаду, особливо таку відповідальну, як суддя КСУ, і тим більше – голова Конституційного Суду, не могла втручатися у здійснення досудового розслідування. Щоб вона не перешкоджала своїми діями органам досудового розслідування", – також акцентував він.

Представник Президента у КСУ зауважив, що "роз’яснення щодо порядку відсторонення від посади судді Конституційного Суду, розміщене на офіційному сайті, також не має жодних юридичних наслідків, оскільки юридичний департамент, який підписався як автор такого роз’яснення, не має повноважень давати жодних роз’яснень щодо офіційного тлумачення тих чи інших норм чинного законодавства, якою є стаття 154 КПК", повідомили в ОПУ.

Нагадаємо, раніше сьогодні у КСУ заявили, що Президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень видавши указ №607/2020 від 29 грудня 2020 року "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України". Глава держави зобов’язаний негайно скасувати свій указ, а суддя Олександр Тупицький - продовжувати виконувати свої службові обов’язки відповідно до Конституції.

Так, Президент України Володимир Зеленський 29 грудня підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. У КСУ відреагували на це рішення заявою і зазначили, що скликають спеціальне засідання.

Раніше Офіс Генерального прокурора зауважив, що повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

Як повідомляв УНН, голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не прийшов до Офісу Генерального прокурора у понеділок, 28 грудня, для участі у процесуальній дії. Повідомлення про підозру йому мали надіслати поштою.

Крім того, варто зазначити, що ДБР наприкінці жовтня заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, у яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації. Також Державним бюро розслідувань було розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.

Заява ДБР пролунала після того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню у декларації, що ознаменувало початок так званої "конституційної кризи" в Україні.

У листопаді 2020 року голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з’явився до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати.

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