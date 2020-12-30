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У Зеленского ответили КСУ: говорят, что Тупицкий "не может созывать спецзаседания"

Киев • УНН

 • 16766 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. После подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским указа, которым глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий был отстранен от должности и выполнения обязанностей сроком на два месяца, судья не имеет полномочий на созыв специального заседания Конституционного Суда. Об этом заявил представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский, комментируя заявления, размещенные на сайте КСУ после обнародования указанного указа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

У Зеленского ответили КСУ: говорят, что Тупицкий "не может созывать спецзаседания"

"Со вчерашнего дня Александр Тупицкий уже не может выполнять полномочия судьи КСУ в течение двух месяцев. То есть он не может выполнять полномочия судьи КС и его главы, а следовательно, и созывать специальное заседание", - заявил представитель Президента в Конституционном Суде.

"По закону о КСУ, специальное пленарное заседание может быть созвано исключительно главой КСУ или лицом, исполняющим его полномочия. Господин Тупицкий не имеет на сегодняшний день полномочий ни как судья, ни как глава, который отстранен от должности, созывать специальное пленарное заседание Конституционного Суда", - сказал Вениславский.

Он также заявил, что "отстранение господина Тупицкого от должности судьи - это фактически вынужденный шаг, сделанный Президентом Украины с целью установления истины в ходе досудебного расследования уголовного дела".

"Юридически это означает, что господин Тупицкий со вчерашнего дня больше не может выполнять полномочия судьи в течение двух месяцев. То есть он не может участвовать в заседаниях Конституционного Суда, он не может участвовать в других мероприятиях, которые проходят в КСУ", - сказал представитель главы государства в КСУ.

Шаг, сделанный в этом случае Президентом, в соответствии со статьей 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - это реакция на обращение Офиса Генерального прокурора об отстранении лица, подозреваемого в совершении преступления, от выполнения должностных обязанностей, объяснил Вениславский.

"Это делается для того, чтобы лицо, занимающее определенную должность, особенно такую ответственную, как судья КСУ, и тем более - глава Конституционного Суда, не могло вмешиваться в осуществление досудебного расследования. Чтобы оно не препятствовало своими действиями органам досудебного расследования", - также акцентировал он.

Представитель Президента в КСУ отметил, что "разъяснение о порядке отстранения от должности судьи Конституционного Суда, размещенное на официальном сайте, также не имеет никаких юридических последствий, поскольку юридический департамент, который подписался как автор такого разъяснения, не имеет полномочий давать никаких разъяснений относительно официального толкования тех или иных норм действующего законодательства, каковой является статья 154 УПК", сообщили в ОПУ.

Напомним, ранее сегодня в КСУ заявили, что президент Владимир Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий издав указ №607/2020 от 29 декабря 2020 года "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины". Глава государства обязан немедленно отменить свой указ, а судья Александр Тупицкий - продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией.

Так, Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. В КСУ отреагировали на это решение заявлением и отметили, что созывают специальное заседание.

Ранее Офис Генерального прокурора отметил, что сообщил о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ.

Как сообщал УНН, глава Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Офис Генерального прокурора в понедельник, 28 декабря, для участия в процессуальном действии. Сообщение о подозрении ему должны были прислать по почте.

Кроме того, стоит отметить, что в ГБР в конце октября заявлял, что расследуют ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены главой Конституционного суда Украины.

Заявление ГБР прозвучало после того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации, что ознаменовало начало так называемого "конституционного кризиса" в Украине.

В ноябре 2020 года глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственное бюро расследований, где его должны были допросить.

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