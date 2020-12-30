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КСУ: Тупицький має продовжувати виконувати обов’язки, а Зеленський – негайно скасувати свій указ

Київ • УНН

 • 16701 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень видавши указ №607/2020 від 29 грудня 2020 року "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України". Глава держави зобов’язаний негайно скасувати свій указ, а суддя Олександр Тупицький - продовжувати виконувати свої службові обов’язки відповідно до Конституції. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві КСУ, передає УНН.

КСУ: Тупицький має продовжувати виконувати обов’язки, а Зеленський – негайно скасувати свій указ

"29 грудня 2020 року Президент України видав указ "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" №607/2020 такого змісту: "Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України постановляю: Відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці". Зазначений указ виданий Президентом України не на основі Конституції України та не відповідає їй", - йдеться у заяві суду.

У КСУ наголошують, що Конституція України не наділяє Президента України правом "відсторонення від посади судді Конституційного Суду України", а також взагалі не передбачає можливості відсторонення судді КСУ від посади.

"Видавши указ №607/2020 від 29 грудня 2020 року, Президент України вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив приписи статей 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституції України. Отже, з конституційно-правової точки зору указ Президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року № 607/2020 є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню... Видання Президентом України цього указу фактично є протиправним втручанням у діяльність судді Конституційного Суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, що тягне за собою передбачену законом юридичну відповідальність", - заявили у суді.

Крім того, зазначається, що Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за втручання у діяльність державного діяча та втручання у діяльність судових органів.

"Статтею 60 Конституції України встановлено, що ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Виходячи з цього, суддя Конституційного Суду України Олександр Тупицький зобов’язаний продовжувати виконувати свої службові обов’язки відповідно до Конституції України та Закону України "Про Конституційний Суд України", а Президент України – негайно скасувати свій указ №607/2020 від 29 грудня 2020 року", - сказано у заяві.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 29 грудня підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. У КСУ відреагували на це рішення заявою і зазначили, що скликають спеціальне засідання.

Раніше Офіс Генерального прокурора зауважив, що повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

Як повідомляв УНН, голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не прийшов до Офісу Генерального прокурора у понеділок, 28 грудня, для участі у процесуальній дії. Повідомлення про підозру йому мали надіслати поштою.

Крім того, варто зазначити, що ДБР наприкінці жовтня заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, у яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації. Також Державним бюро розслідувань було розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.

Заява ДБР пролунала після того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню у декларації, що ознаменувало початок так званої "конституційної кризи" в Україні.

У листопаді 2020 року голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з’явився до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати.

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