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КСУ: Тупицкий должен продолжать выполнять обязанности, а Зеленский - немедленно отменить свой указ

Киев • УНН

 • 16701 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий издав указ №607/2020 от 29 декабря 2020 года "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины". Глава государства обязан немедленно отменить свой указ, а судья Александр Тупицкий - продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией. Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении КСУ, передает УНН.

КСУ: Тупицкий должен продолжать выполнять обязанности, а Зеленский - немедленно отменить свой указ

"29 декабря 2020 года Президент Украины издал указ "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины"№607/2020 следующего содержания: "В соответствии с частью третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины постановляю: Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного Суда Украины сроком на два месяца". Указанный указ издан Президентом Украины не на основе Конституции Украины и не отвечает ей", - говорится в заявлении суда.

В КСУ отмечают, что Конституция Украины не наделяет Президента Украины правом "отстранение от должности судьи Конституционного Суда Украины", а также вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности.

"Выдав указ №607/2020 от 29 декабря 2020 года, Президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины. Итак, с конституционно-правовой точки зрения указ Президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года №607/2020 является юридически ничтожным и не может подлежать к выполнению... Издание Президентом Украины этого указа фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного Суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность", - заявили в суде.

Кроме того, отмечается, что Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за вмешательство в деятельность государственного деятеля и вмешательство в деятельность судебных органов.

"Статьей 60 Конституции Украины установлено, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдачу и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность. Исходя из этого, судья Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины", а Президент Украины - немедленно отменить свой указ №607/2020 от 29 декабря 2020 года", - говорится в заявлении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. В КСУ отреагировали на это решение заявлением и отметили, что созывают специальное заседание.

Ранее Офис Генерального прокурора отметил, что сообщил о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ.

Как сообщал УНН, глава Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Офис Генерального прокурора в понедельник, 28 декабря, для участия в процессуальном действии. Сообщение о подозрении ему должны были прислать по почте.

Кроме того, стоит отметить, что в ГБР в конце октября заявлял, что расследуют ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены главой Конституционного суда Украины.

Заявление ГБР прозвучало после того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации, что ознаменовало начало так называемого "конституционного кризиса" в Украине.

В ноябре 2020 года глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственное бюро расследований, где его должны были допросить.

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