У КСУ відреагували на рішення Зеленського щодо відсторонення Тупицького: скликають спеціальне засідання

У пресслужбі суду повідомили, що незалежність судді Конституційного Суду України забезпечується, у тому числі “особливим порядком та підставами припинення повноважень, звільнення судді Конституційного Суду України з посади у порядку, визначеному Конституцією України”.

“Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього”, — йдеться у повідомленні.

Тому, додали у пресслужбі, з цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.

Як повідомлялося раніше в УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні скликав засідання РНБО, під час якого розглядалося питання конституційної кризи.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора зауважив, що повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

Як раніше повідомлялося в УНН, голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не прийшов до Офісу Генерального прокурора у понеділок, 28 грудня, для участі у процесуальній дії. Повідомлення про підозру йому мали надіслати поштою.

Нагадаємо, що ДБР заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, у яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації. Також Державним бюро розслідувань було розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.

У листопаді 2020 року голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з’явився до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати.

Також нагадаємо, що у пресслужбі партії “Слуга народу” заявляли, що виклик голови КСУ до ОГП виправданий, а оприлюднені плівки дають підстави для відсторонення Олександра Тупицького з посади.