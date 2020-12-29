У КСУ відреагували на рішення Зеленського щодо відсторонення Тупицького: скликають спеціальне засідання

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора зауважив, що повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
Як раніше повідомлялося в УНН, голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не прийшов до Офісу Генерального прокурора у понеділок, 28 грудня, для участі у процесуальній дії. Повідомлення про підозру йому мали надіслати поштою.
Нагадаємо, що ДБР заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, у яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації. Також Державним бюро розслідувань було розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.
У листопаді 2020 року голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з’явився до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати.
Також нагадаємо, що у пресслужбі партії “Слуга народу” заявляли, що виклик голови КСУ до ОГП виправданий, а оприлюднені плівки дають підстави для відсторонення Олександра Тупицького з посади.