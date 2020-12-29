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В КСУ отреагировали на решение Зеленского об отстранении Тупицкого: созывают специальное заседание

Киев • УНН

 • 15973 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Конституционном суде проведут специальное пленарное заседание из-за указа президента Украины Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службе КСУ.

В КСУ отреагировали на решение Зеленского об отстранении Тупицкого: созывают специальное заседание

В пресс-службе суда сообщили, что независимость судьи Конституционного Суда Украины обеспечивается, в том числе “особым порядком и основаниями прекращения полномочий, освобождение судьи Конституционного Суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины”.

“Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него”, — говорится в сообщении.

Поэтому, добавили в пресс-службе, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвал заседание СНБО, во время которого рассматривался вопрос конституционного кризиса.

Напомним, Офис Генерального прокурора отметил, что сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкого и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

Как ранее сообщалось в УНН, председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Офис Генерального прокурора в понедельник, 28 декабря, для участия в процессуальном действии. Сообщение о подозрении ему должны прислать по почте.

Напомним, что ГБР заявляло, что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины.

В ноябре 2020 года председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственный бюро расследований, где его должны были допросить.

Также напомним, что в пресс-службе партии “Слуга народа” заявляли, что вызов председателя КСУ в ОГП оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Александра Тупицкого с должности.

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