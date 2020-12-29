В КСУ отреагировали на решение Зеленского об отстранении Тупицкого: созывают специальное заседание

Напомним, Офис Генерального прокурора отметил, что сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкого и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.
Как ранее сообщалось в УНН, председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Офис Генерального прокурора в понедельник, 28 декабря, для участия в процессуальном действии. Сообщение о подозрении ему должны прислать по почте.
Напомним, что ГБР заявляло, что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины.
В ноябре 2020 года председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственный бюро расследований, где его должны были допросить.
Также напомним, что в пресс-службе партии “Слуга народа” заявляли, что вызов председателя КСУ в ОГП оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Александра Тупицкого с должности.