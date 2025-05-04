Розгулював містом у формі Третього рейху з гранатою в руках: у Запоріжжі затримали "жартівника"

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 24952 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 65144 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 63472 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 52002 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 68019 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 66604 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 57484 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 73034 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 100520 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 46794 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
3м/с
79%
743 мм
Популярнi новини

У Швеції платитимуть мігрантам по 32 тисячі євро за повернення до дому

3 травня, 17:42 • 10468 перегляди

Рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу Херсона

3 травня, 18:41 • 9030 перегляди

На Закарпатті чоловік 10 днів тримав дружину на ланцюгу

3 травня, 19:25 • 11624 перегляди

У Києві пролунали вибухи: столиця під атакою БпЛА, працює ППО

3 травня, 21:35 • 7378 перегляди

Атака на Київ: є постраждалі, серед них діти

23:29 • 9642 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 63473 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 37165 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 69440 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 77974 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 100520 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 30840 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 66604 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 30919 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

2 травня, 13:46 • 34060 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

2 травня, 12:04 • 32760 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Розгулював містом у формі Третього рейху з гранатою в руках: у Запоріжжі затримали "жартівника"

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

В Запоріжжі затримали чоловіка, який ходив у формі солдата Третього рейху з гранатою. Під час обшуку вдома у нього знайшли арсенал зброї, йому загрожує до 7 років в'язниці.

Розгулював містом у формі Третього рейху з гранатою в руках: у Запоріжжі затримали "жартівника"

У Запоріжжі правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, який ходив по вулиці у формі солдата Третього рейху з гранатою в руці. За місцем проживання фігуранта поліцейські виявили цілий арсенал зброї. За скоєне йому загрожує до 7 років ув’язнення. Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що під час патрулювання Шевченківського району правоохоронці помітили дивного чоловіка.

Увагу поліцейських він привернув саме своїм зовнішнім виглядом – був одягнутий в однострій військ Німеччини часів Другої світової та тримав у руці гранату 

- йдеться у дописі.

Працівники поліції вилучили боєприпас, а 42-річного чоловіка затримали на підставі ст. 208 КПК України. Як виявилось, військову форму затриманий придбав в одному з інтернет-магазинів задля жарту.

Цього ж дня за місцем мешкання правопорушника оперативники та слідчі відділу №3 (Шевченківський) Запорізького райуправління поліції провели невідкладні обшуки. Під час заходів виявили та вилучили кулемет, гранатомет та 14 пострілів до нього, 6 гранат, 4 підривачі, протипіхотну міну, підривну магістраль дистанційної дії, майже 400 набоїв різного калібру та орден з нацистською символікою 

- повідомили правоохоронці.

Все вилучене направили на експерті дослідження.

"На підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України", - додали в поліції.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

У Бучанському районі 12-річний хлопчик знайшов гранати вдома. Під час гри одна з них вибухнула, дитина в лікарні, поліція затримала батька за незаконне зберігання боєприпасів.

На Тернопільщині чоловік підірвав гранату в лісосмузі та потрапив до лікарні24.04.25, 10:58 • 3334 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Німеччина
Запоріжжя
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,901.00
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,834.58