Розгулював містом у формі Третього рейху з гранатою в руках: у Запоріжжі затримали "жартівника"
Київ • УНН
В Запоріжжі затримали чоловіка, який ходив у формі солдата Третього рейху з гранатою. Під час обшуку вдома у нього знайшли арсенал зброї, йому загрожує до 7 років в'язниці.
У Запоріжжі правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, який ходив по вулиці у формі солдата Третього рейху з гранатою в руці. За місцем проживання фігуранта поліцейські виявили цілий арсенал зброї. За скоєне йому загрожує до 7 років ув’язнення. Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що під час патрулювання Шевченківського району правоохоронці помітили дивного чоловіка.
Увагу поліцейських він привернув саме своїм зовнішнім виглядом – був одягнутий в однострій військ Німеччини часів Другої світової та тримав у руці гранату
Працівники поліції вилучили боєприпас, а 42-річного чоловіка затримали на підставі ст. 208 КПК України. Як виявилось, військову форму затриманий придбав в одному з інтернет-магазинів задля жарту.
Цього ж дня за місцем мешкання правопорушника оперативники та слідчі відділу №3 (Шевченківський) Запорізького райуправління поліції провели невідкладні обшуки. Під час заходів виявили та вилучили кулемет, гранатомет та 14 пострілів до нього, 6 гранат, 4 підривачі, протипіхотну міну, підривну магістраль дистанційної дії, майже 400 набоїв різного калібру та орден з нацистською символікою
Все вилучене направили на експерті дослідження.
"На підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України", - додали в поліції.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
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