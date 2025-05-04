Разгуливал по городу в форме Третьего рейха с гранатой в руках: в Запорожье задержали "шутника"
Киев • УНН
В Запорожье задержали мужчину, который ходил в форме солдата Третьего рейха с гранатой. Во время обыска дома у него нашли арсенал оружия, ему грозит до 7 лет тюрьмы.
В Запорожье правоохранители задержали 42-летнего мужчину, который ходил по улице в форме солдата Третьего рейха с гранатой в руке. По месту жительства фигуранта полицейские обнаружили целый арсенал оружия. За содеянное ему грозит до 7 лет заключения. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что во время патрулирования Шевченковского района правоохранители заметили странного мужчину.
Внимание полицейских он привлек именно своим внешним видом – был одет в униформу войск Германии времен Второй мировой войны и держал в руке гранату
Сотрудники полиции изъяли боеприпас, а 42-летнего мужчину задержали на основании ст. 208 УПК Украины. Как оказалось, военную форму задержанный приобрел в одном из интернет-магазинов ради шутки.
В этот же день по месту жительства правонарушителя оперативники и следователи отдела №3 (Шевченковский) Запорожского райуправления полиции провели неотложные обыски. Во время мероприятий обнаружили и изъяли пулемет, гранатомет и 14 выстрелов к нему, 6 гранат, 4 взрывателя, противопехотную мину, подрывную магистраль дистанционного действия, почти 400 патронов разного калибра и орден с нацистской символикой
Все изъятое направили на экспертное исследование.
"На основании собранных доказательств следователи под процессуальным руководством Ореховского отдела Пологовской окружной прокуратуры сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины", - добавили в полиции.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Напомним
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