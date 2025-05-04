Разгуливал по городу в форме Третьего рейха с гранатой в руках: в Запорожье задержали "шутника"

В Запорожье правоохранители задержали 42-летнего мужчину, который ходил по улице в форме солдата Третьего рейха с гранатой в руке. По месту жительства фигуранта полицейские обнаружили целый арсенал оружия. За содеянное ему грозит до 7 лет заключения. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, передает УНН.

Отмечается, что во время патрулирования Шевченковского района правоохранители заметили странного мужчину.

Внимание полицейских он привлек именно своим внешним видом – был одет в униформу войск Германии времен Второй мировой войны и держал в руке гранату

Сотрудники полиции изъяли боеприпас, а 42-летнего мужчину задержали на основании ст. 208 УПК Украины. Как оказалось, военную форму задержанный приобрел в одном из интернет-магазинов ради шутки.

В этот же день по месту жительства правонарушителя оперативники и следователи отдела №3 (Шевченковский) Запорожского райуправления полиции провели неотложные обыски. Во время мероприятий обнаружили и изъяли пулемет, гранатомет и 14 выстрелов к нему, 6 гранат, 4 взрывателя, противопехотную мину, подрывную магистраль дистанционного действия, почти 400 патронов разного калибра и орден с нацистской символикой