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У Запоріжжі вводиться перевірка поліцією громадського транспорту

У Запоріжжі вводиться перевірка поліцією громадського транспорту

Київ • УНН

 • 30815 перегляди

У Запоріжжі з 21 травня поліція перевірятиме громадський транспорт на кінцевих зупинках, щоб забезпечити належний контроль за перевезеннями пасажирів, запобігти нещасним випадкам та підвищити якість обслуговування.

У Запоріжжі з 21 травня поліція перевірятиме громадський транспорт на кінцевих зупинках. Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради, пише УНН.

З 21 травня управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради спільно з Управлінням патрульної поліції планують перевірки транспортних засобів, що залучені до обслуговування на міських автобусних маршрутах на кінцевих зупинках міського пасажирського транспорту",

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Як пояснили в міськраді, відповідне рішення необхідне для:

  • належного контролю за організацією пасажирських перевезень;
  • попередження аварійності на лініях автобусних маршрутів;
  • поліпшення надання якісних послуг з перевезення пасажирів.

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