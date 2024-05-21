У Запоріжжі вводиться перевірка поліцією громадського транспорту
Київ • УНН
У Запоріжжі з 21 травня поліція перевірятиме громадський транспорт на кінцевих зупинках, щоб забезпечити належний контроль за перевезеннями пасажирів, запобігти нещасним випадкам та підвищити якість обслуговування.
У Запоріжжі з 21 травня поліція перевірятиме громадський транспорт на кінцевих зупинках. Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради, пише УНН.
З 21 травня управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради спільно з Управлінням патрульної поліції планують перевірки транспортних засобів, що залучені до обслуговування на міських автобусних маршрутах на кінцевих зупинках міського пасажирського транспорту",
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Як пояснили в міськраді, відповідне рішення необхідне для:
- належного контролю за організацією пасажирських перевезень;
- попередження аварійності на лініях автобусних маршрутів;
- поліпшення надання якісних послуг з перевезення пасажирів.
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