В Запорожье вводится проверка полицией общественного транспорта

В Запорожье с 21 мая полиция будет проверять общественный транспорт на конечных остановках. Об этом сообщает пресс служба Запорожского городского совета, пишет УНН.

С 21 мая Управление по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета совместно с Управлением патрульной полиции планируют проверки транспортных средств, привлеченных к обслуживанию на городских автобусных маршрутах на конечных остановках городского пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.

Детали

Как пояснили в горсовете, соответствующее решение необходимо для:

надлежащего контроля за организацией пассажирских перевозок;

предупреждение аварийности на линиях автобусных маршрутов;

улучшение предоставления качественных услуг по перевозке пассажиров.

Миллионные убытки на аренде техники для строительства Подольского моста: в Киеве генподрядчику сообщили о подозрении