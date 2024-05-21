Миллионные убытки на аренде техники для строительства Подольского моста: в Киеве генподрядчику сообщили о подозрении

В Киеве директору генподрядной организации сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины из-за миллионных убытков на строительстве Подольского моста, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

... руководителю генподрядной организации сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в апреле 2017 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и генподрядчиком заключен договор по выполнению работ по объекту: "строительство Подольского мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве".

В дальнейшем, в июне 2023 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", генподрядчиком и подрядной организацией подписаны акты приемки выполненных строительных работ в части расходов на эксплуатацию машин и механизмов – дизельных компрессоров, кранов, боровых насосов, буровой установки.

Порядок формирования цены на арендованную технику предусмотрен нормами ДСТУ, на основе которого составлялась проектно-сметная документация.

Согласно заключению строительно-технической экспертизы, завышение расходов на аренду техники составляет более 24 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним

Ранее Подольской окружной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора КП" Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, при осуществлении строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр в г. Киеве (ч. 2 ст. 367 УК Украины).