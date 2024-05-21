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Мільйонні збитки на оренді техніки для будівництва Подільського мосту: у Києві генпідряднику повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 22066 перегляди

Директору генпідрядної організації повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах при будівництві Подільського мосту в Києві.

У Києві директору генпідрядної організації повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України через мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.

... керівнику генпідрядної організації повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у квітні 2017 року між КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та генпідрядником укладено договір щодо виконання робіт по об’єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві".

Надалі, у червні 2023 року між КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", генпідрядником та підрядною організацією підписані акти приймання виконаних будівельних робіт в частині витрат на експлуатацію машин і механізмів – дизельних компресорів, кранів, борових насосів, бурової установки.

Порядок формування ціни на орендовану техніку передбачено нормами ДСТУ, на основі якого складалась проектно-кошторисна документація.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи, завищення витрат на оренду техніки становить понад 24 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо

Раніше Подільською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо виконувача обов’язків директора КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві (ч. 2 ст. 367 КК України).

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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