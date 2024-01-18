У Європарламенті пропонують створити посаду комісара ЄС з питань оборони
Київ • УНН
Найбільша партія в Європейському парламенті, пропонує замінити головного дипломата ЄС на комісара з питань оборони для кращого управління зовнішньою та оборонною політикою.
Найбільша партія Європарламенту "Європейська народна партія" пропонує відмовитись від посади головного дипломата ЄС на користь комісара з питань оборони. Про це передає видання Euractiv, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що проєкт передвиборчого маніфесту ЄНП пропонує перестановки у зовнішньополітичному та оборонному портфелі Єврокомісії.
Згідно з документом, наступна Європейська комісія має повністю змінити спосіб управління зовнішньою та оборонною політикою блоку. Зокрема пропонується створити окрему посаду комісара з питань оборони та трансформувати посаду головного дипломата ЄС, яку зараз обіймає соціаліст Жозеп Боррель.
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Нам потрібно створити комісара з питань оборони. Ця роль дозволила б "краще координувати оборонні питання в рамках компетенції ЄС, сприяти співпраці і водночас забезпечувати існування оборонного бюджету ЄС у розмірі не менше 0,5% ВВП ЄС, на додаток до національних бюджетів
Також у "Європейській народній партії" наголошують, що слід збільшити інвестиції в оборону. Документ передбачає, що наступний семирічний бюджет ЄС повинен "забезпечити ресурси для інновацій і задоволення військових потреб Європи".
Крім того, ЄС повинен "активізувати свої можливості з виробництва озброєнь" і військової мобільності.
Доповнення
Щодо посади головного дипломата ЄС, то її пропонують замінити на посаду міністра закордонних справ ЄС і призначити Раду Європейської безпеки. У ЄНП очікують, що завдяки цьому ЄС зможе швидко реагувати на міжнародні кризи та послідовно виконувати свої зовнішньополітичні рішення".
Нагадаємо
Єврокомісар з питань внутрішнього ринку та оборони Тьєррі Бретон планує виділення 3 мільярдів євро (3,3 мільярди доларів) на нову програму нарощування виробництва оборонного обладнання.