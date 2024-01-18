В Европарламенте предлагают создать должность комиссара ЕС по вопросам обороны
Крупнейшая партия в Европейском парламенте, предлагает заменить главного дипломата ЕС на комиссара по вопросам обороны для лучшего управления внешней и оборонной политикой.
На Черниговщине усиливают контроль за передвижением вблизи российской границы
На Черниговщине в 5-ти километровой зоне возле границы с рф усиливают контроль за передвижением.
На Купянско-Лиманском направлении отражено 27 атак, уничтожено 196 оккупантов - Фитьо
На Купянско-Лиманском направлении украинские военные отбили 27 атак противника, уничтожив 196 оккупантов и 79 единиц техники.
Reuters: Иордания нанесла удар по Сирии - есть погибшие
Иордания якобы нанесла воздушные удары по южной Сирии, в результате которых погибли десять человек, в том числе двое детей. Эти действия последовали за усилением рейдов против наркоторговцев и проиранских боевиков, обвиняемых в контрабанде наркотиков, оружия и взрывчатки через границу.
Ракеты Х-101, которыми враг наносит удары по Украине, отличаются от тех, которые использовались в 2022 году - ГУР
Ракеты Х-101, которые использовались российскими войсками во время недавних атак, были модернизированы системой радиоэлектронной борьбы, которая отличается от тех, что использовались ранее.
Поддерживает агрессию рф: Эстония не продлит вид на жительство для главы русской церкви
Эстония отказалась продлить вид на жительство митрополиту Евгению, главе Эстонской митрополии Русской Православной Церкви, из-за его поддержки российской агрессии в Украине.
Украина ожидает выделения 50 млрд евро на февральском саммите ЕС, планирует встречу с премьером Словакии для устранения возможных преград - Шмыгаль
Украина ожидает получить 50 миллиардов евро поддержки от ЕС. Украинская сторона встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить потенциальные препятствия
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
Народный депутат Украины Михаил Цимбалюк призвал к более строгой проверке кандидатов на должности судей, чтобы предотвратить потенциальную коррупцию в системе, в частности, в Верховном Суде.
Франция будет поставлять Украине ежемесячно около 50 управляемых авиабомб до конца года
Франция будет поставлять Украине 50 управляемых бомб AASM Hammer ежемесячно до конца 2024 года, а также увеличит поставки артиллерийских боеприпасов до 3 000 снарядов в месяц.
Экономика рф из-за увеличения военных расходов может "перегреться" - британская разведка
Британская разведка предполагает, что экономика россии может "перегреться" из-за увеличения расходов на оборону на фоне ее вторжения в Украину.