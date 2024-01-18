В Европарламенте предлагают создать должность комиссара ЕС по вопросам обороны

Крупнейшая партия Европарламента "Европейская народная партия" предлагает отказаться от должности главного дипломата ЕС в пользу комиссара по вопросам обороны. Об этом передает издание Euractiv, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что проект предвыборного манифеста ЕНП предлагает перестановки во внешнеполитическом и оборонном портфеле Еврокомиссии.

Согласно документу, следующая Европейская комиссия должна полностью изменить способ управления внешней и оборонной политикой блока. В частности предлагается создать отдельную должность комиссара по вопросам обороны и трансформировать должность главного дипломата ЕС, которую сейчас занимает социалист Жозеп Боррель.

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Нам нужно создать комиссара по вопросам обороны. Эта роль позволила бы "лучше координировать оборонные вопросы в рамках компетенции ЕС, способствовать сотрудничеству и одновременно обеспечивать существование оборонного бюджета ЕС в размере не менее 0,5% ВВП ЕС, в дополнение к национальным бюджетам - говорится в документе.

Также в "Европейской народной партии" отмечают, что следует увеличить инвестиции в оборону. Документ предусматривает, что следующий семилетний бюджет ЕС должен "обеспечить ресурсы для инноваций и удовлетворения военных потребностей Европы".

Кроме того, ЕС должен "активизировать свои возможности по производству вооружений" и военной мобильности.

Дополнение

Что касается должности главного дипломата ЕС, то ее предлагают заменить на должность министра иностранных дел ЕС и назначить Совет Европейской безопасности. В ЕНП ожидают, что благодаря этому ЕС сможет быстро реагировать на международные кризисы и последовательно выполнять свои внешнеполитические решения".

Напомним,

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и обороны Тьерри Бретон планирует выделение 3 миллиардов евро (3,3 миллиарда долларов) на новую программу по наращиванию производства оборонного оборудования.