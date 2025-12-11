У Єврокомісії не стали коментувати звіт щодо країн ЄС у "розширеній" стратегії нацбезпеки США

У Європейській комісії не стали коментувати повідомлення про нібито розширену Стратегію національної безпеки США у пункті щодо ЄС, зазначивши, що вони не мають офіційної інформації з цього приводу, про що заявила речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН з посиланням на The Guradian.

Деталі

Європейську комісію запитали про ймовірну "розширену" версію Стратегії національної безпеки США, у якій, як повідомлялося у пресі, кілька країн ЄС, зокрема Італія, Австрія та Польща, були визначені як "цілі" для послаблення зв’язків з ЄС. Але Єврокомісія не бажає коментувати це питання, пише видання.

Ми читали в пресі про цю нібито розширену версію Сратегії національної безпеки. [Оскільки] вона надходить через пресу, ми не маємо інформації про жодний офіційний документ у цьому сенсі. Тому ви розумієте, що насправді ми нічого не можемо сказати з цього приводу - сказала головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

Доповнення

Видання Defense One повідомило раніше про нібито розширену стратегію національної безпеки США, де "Австрія, Угорщина, Італія та Польща перелічені як країни, з якими США повинні "більше співпрацювати… з метою віддалити їх від [Європейського Союзу]"".