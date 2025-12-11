У Єврокомісії не стали коментувати звіт щодо країн ЄС у "розширеній" стратегії нацбезпеки США

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Ексклюзив
14:13 • 6730 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 11719 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 15973 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 13726 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 16999 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 15154 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15952 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16471 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 36989 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21989 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.6м/с
91%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф вдарила по енергетиці в двох областях, графіки цілодобово, але подекуди їх уже скоротили - Міненерго11 грудня, 08:24 • 4480 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД11 грудня, 10:02 • 17584 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 16548 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 29018 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 15970 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 15970 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 29029 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 36986 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 48608 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 49832 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 16559 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 26621 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 32215 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 28124 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 36843 перегляди
Актуальне
Техніка
The Washington Post
МіГ-29
The Guardian
Time (журнал)

У Єврокомісії не стали коментувати звіт щодо країн ЄС у "розширеній" стратегії нацбезпеки США

Київ • УНН

 • 884 перегляди

Європейська комісія відмовилася коментувати повідомлення ЗМІ про нібито розширену Стратегію національної безпеки США.

У Єврокомісії не стали коментувати звіт щодо країн ЄС у "розширеній" стратегії нацбезпеки США

У Європейській комісії не стали коментувати повідомлення про нібито розширену Стратегію національної безпеки США у пункті щодо ЄС, зазначивши, що вони не мають офіційної інформації з цього приводу, про що заявила речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН з посиланням на The Guradian.

Деталі

Європейську комісію запитали про ймовірну "розширену" версію Стратегії національної безпеки США, у якій, як повідомлялося у пресі, кілька країн ЄС, зокрема Італія, Австрія та Польща, були визначені як "цілі" для послаблення зв’язків з ЄС. Але Єврокомісія не бажає коментувати це питання, пише видання.

Ми читали в пресі про цю нібито розширену версію Сратегії національної безпеки. [Оскільки] вона надходить через пресу, ми не маємо інформації про жодний офіційний документ у цьому сенсі. Тому ви розумієте, що насправді ми нічого не можемо сказати з цього приводу

- сказала головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

Доповнення

Видання Defense One повідомило раніше про нібито розширену стратегію національної безпеки США, де "Австрія, Угорщина, Італія та Польща перелічені як країни, з якими США повинні "більше співпрацювати… з метою віддалити їх від [Європейського Союзу]"".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Європейська комісія
Австрія
Італія
Сполучені Штати Америки
Польща