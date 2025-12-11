В Еврокомиссии не стали комментировать отчет по странам ЕС в "расширенной" стратегии нацбезопасности США

$42.280.10
Эксклюзив
14:13 • 4240 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 8604 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 12600 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 11826 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 15403 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 14438 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15411 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16281 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 35495 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21811 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
публикации
Эксклюзивы
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 12600 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 26186 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 35495 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 47223 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 48478 просмотра
В Еврокомиссии не стали комментировать отчет по странам ЕС в "расширенной" стратегии нацбезопасности США

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Европейская комиссия отказалась комментировать сообщения СМИ о якобы расширенной Стратегии национальной безопасности США. В документе, по данным прессы, Италия, Австрия и Польша названы целями для ослабления связей с ЕС.

В Еврокомиссии не стали комментировать отчет по странам ЕС в "расширенной" стратегии нацбезопасности США

В Европейской комиссии не стали комментировать сообщения о якобы расширенной Стратегии национальной безопасности США в пункте относительно ЕС, отметив, что у них нет официальной информации по этому поводу, о чем заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН со ссылкой на The Guradian.

Детали

Европейскую комиссию спросили о вероятной "расширенной" версии Стратегии национальной безопасности США, в которой, как сообщалось в прессе, несколько стран ЕС, в частности Италия, Австрия и Польша, были определены как "цели" для ослабления связей с ЕС. Но Еврокомиссия не желает комментировать этот вопрос, пишет издание.

Мы читали в прессе об этой якобы расширенной версии Стратегии национальной безопасности. [Поскольку] она поступает через прессу, у нас нет информации ни о каком официальном документе в этом смысле. Поэтому вы понимаете, что на самом деле мы ничего не можем сказать по этому поводу

- сказала главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Дополнение

Издание Defense One сообщило ранее о якобы расширенной стратегии национальной безопасности США, где "Австрия, Венгрия, Италия и Польша перечислены как страны, с которыми США должны "больше сотрудничать… с целью отдалить их от [Европейского Союза]"".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Европейская комиссия
Австрия
Италия
Соединённые Штаты
Польша