В Еврокомиссии не стали комментировать отчет по странам ЕС в "расширенной" стратегии нацбезопасности США

В Европейской комиссии не стали комментировать сообщения о якобы расширенной Стратегии национальной безопасности США в пункте относительно ЕС, отметив, что у них нет официальной информации по этому поводу, о чем заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН со ссылкой на The Guradian.

Детали

Европейскую комиссию спросили о вероятной "расширенной" версии Стратегии национальной безопасности США, в которой, как сообщалось в прессе, несколько стран ЕС, в частности Италия, Австрия и Польша, были определены как "цели" для ослабления связей с ЕС. Но Еврокомиссия не желает комментировать этот вопрос, пишет издание.

Мы читали в прессе об этой якобы расширенной версии Стратегии национальной безопасности. [Поскольку] она поступает через прессу, у нас нет информации ни о каком официальном документе в этом смысле. Поэтому вы понимаете, что на самом деле мы ничего не можем сказать по этому поводу - сказала главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Дополнение

Издание Defense One сообщило ранее о якобы расширенной стратегии национальной безопасности США, где "Австрия, Венгрия, Италия и Польша перечислены как страны, с которыми США должны "больше сотрудничать… с целью отдалить их от [Европейского Союза]"".