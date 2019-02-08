У ЄС відреагували на рішення України про спостерігачів з РФ

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Європейській комісії прокоментували рішення України не допустити участь громадян Росії у спостереженні за виборами, зазначивши, що Україна повинна забезпечити, щоб БДІПЛ ОБСЄ могло проводити спостереження за виборами в Україні у повній відповідності зі своєю звичайною практикою. Про це заявив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.