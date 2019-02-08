У ЄС відреагували на рішення України про спостерігачів з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Європейській комісії прокоментували рішення України не допустити участь громадян Росії у спостереженні за виборами, зазначивши, що Україна повинна забезпечити, щоб БДІПЛ ОБСЄ могло проводити спостереження за виборами в Україні у повній відповідності зі своєю звичайною практикою. Про це заявив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
Так, за його словами, Європейська комісія "не рада рішенню України" заборонити в'їзд спостерігачам з Росії.
"Україна повинна забезпечити, щоб БДІПЛ могло проводити спостереження за виборами в Україні в повній відповідності зі своєю звичайною практикою", - процитував журналіст заяву ЄК.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація раніше заявила, що вирішила утриматися від направлення до України своїх представників у спостережній місії БДІПЛ, "виходячи з міркувань безпеки".
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що громадяни РФ у складі місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні збиралися прилетіти до Києва 11 лютого, незважаючи на заборону.
7 лютого Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.
В ОБСЄ в зв'язку з таким рішенням України висловили жаль.