СМИ: Россия всё же отправит наблюдателей на выборы в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Граждане России в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине всё-таки намерены прилететь в Киев 11 февраля. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание "Коммерсант", передаёт УНН.
Так, по данным издания, после того как Киев обещал не впустить граждан РФ в составе миссии БДИПЧ, в Бюро всерьез обсуждали возможность вообще не направлять наблюдателей в Украину на выборы. Но в итоге от этой идеи отказались.
Сообщается, что 11 февраля гражданки РФ Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ.
Их кандидатуры вряд ли были выбраны случайно, т.к. они не вписываются в категорию "мужчини из России в возрасте 16–60 лет", пишет издание.
Как сообщал УНН, 7 февраля Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине. В ОБСЕ в связи с таким решением Украины выразили сожаление.