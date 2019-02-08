ЗМІ: Росія все ж відправить спостерігачів на вибори в Україну

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Громадяни Росії у складі місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні все-таки збираються прилетіти до Києва 11 лютого. Про це з посиланням на джерела повідомляє видання "Коммерсант", передає УНН.

Так, за даними видання, після того як Київ обіцяв не пустити громадян РФ у складі місії БДІПЛ, в Бюро всерйоз обговорювали можливість взагалі не направляти спостерігачів в Україну на вибори. Але в підсумку від цієї ідеї відмовилися.

Повідомляється, що 11 лютого громадянки РФ Христина Богданова з Російського фонду вільних виборів і Єлизавета Борисова з Російського громадського інституту виборчого права прилетять до Києва для моніторингу виборів під мандатом БДІПЛ.

Їх кандидатури навряд чи були обрані випадково, тому що вони не вписуються у категорію "чоловіки з Росії у віці 16-60 років", пише видання.

Як повідомляв УНН, 7 лютого Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні. В ОБСЄ в зв'язку з таким рішенням України висловили жаль.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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