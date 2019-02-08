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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76983 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101230 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135877 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134337 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131583 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125995 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 163452 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117913 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В ЕС отреагировали на решение Украины о наблюдателях из РФ

В ЕС отреагировали на решение Украины о наблюдателях из РФ

Киев  •  УНН

 • 9238 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Европейской комиссии прокомментировали решение Украины не допустить участие граждан России в наблюдении за выборами, отметив, что Украина должна обеспечить, чтобы БДИПЧ ОБСЕ могло проводить наблюдение за выборами в Украине в полном соответствии со своей обычной практикой. Об этом заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Так, по его словам, Европейская комиссия "не рада решению Украины" запретить въезд наблюдателям из России.

"Украина должна обеспечить, чтобы БДИПЧ могло проводить наблюдение за выборами в Украине в полном соответствии со своей обычной практикой", - процитировал журналист заявление ЕК.

Как сообщал УНН, Российская Федерация ранее заявила, что решила воздержаться от направления в Украину своих представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, "исходя из соображений безопасности".

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что граждане РФ в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине собирались прилететь в Киев 11 февраля, несмотря на запрет.

7 февраля Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.

В ОБСЕ в связи с таким решением Украины выразили сожаление.

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