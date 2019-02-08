В ЕС отреагировали на решение Украины о наблюдателях из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Европейской комиссии прокомментировали решение Украины не допустить участие граждан России в наблюдении за выборами, отметив, что Украина должна обеспечить, чтобы БДИПЧ ОБСЕ могло проводить наблюдение за выборами в Украине в полном соответствии со своей обычной практикой. Об этом заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
Так, по его словам, Европейская комиссия "не рада решению Украины" запретить въезд наблюдателям из России.
"Украина должна обеспечить, чтобы БДИПЧ могло проводить наблюдение за выборами в Украине в полном соответствии со своей обычной практикой", - процитировал журналист заявление ЕК.
Как сообщал УНН, Российская Федерация ранее заявила, что решила воздержаться от направления в Украину своих представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, "исходя из соображений безопасности".
Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что граждане РФ в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине собирались прилететь в Киев 11 февраля, несмотря на запрет.
7 февраля Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.
В ОБСЕ в связи с таким решением Украины выразили сожаление.