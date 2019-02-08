Россия не отправит наблюдателей на выборы в Украину "из соображений безопасности"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Российская Федерация решила воздержаться от направления в Украину своих представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ "исходя из соображений безопасности". Об этом сказано в сообщении пресс-службы МИД России, передает УНН.
В МИД назвали решение Украины об отказе в аккредитации гражданам Российской Федерации в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ "ожидаемым".
"В этих условиях российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления на Украину", - сказано в сообщении.
Россия так же призвала зарубежных партнеров Киева дать оценку действиям украинских властей.
Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что граждане РФ в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине собирались прилететь в Киев 11 февраля не смотря на запрет.
Как сообщал УНН, 7 февраля Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.
В ОБСЕ в связи с таким решением Украины выразили сожаление.