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Россия не отправит наблюдателей на выборы в Украину "из соображений безопасности"

Россия не отправит наблюдателей на выборы в Украину "из соображений безопасности"

Киев  •  УНН

 • 11410 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Российская Федерация решила воздержаться от направления в Украину своих представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ "исходя из соображений безопасности". Об этом сказано в сообщении пресс-службы МИД России, передает УНН.

В МИД назвали решение Украины об отказе в аккредитации гражданам Российской Федерации в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ "ожидаемым".

"В этих условиях российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления на Украину", - сказано в сообщении.

Россия так же призвала зарубежных партнеров Киева дать оценку действиям украинских властей.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что граждане РФ в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине собирались прилететь в Киев 11 февраля  не смотря на запрет.

Как сообщал УНН, 7 февраля Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.

В ОБСЕ в связи с таким решением Украины выразили сожаление.

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