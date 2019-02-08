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Росія не відправить спостерігачів на вибори в Україну "з міркувань безпеки"

Росія не відправить спостерігачів на вибори в Україну "з міркувань безпеки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Російська Федерація вирішила утриматися від направлення до України своїх представників у спостережній місії БДІПЛ "виходячи з міркувань безпеки". Про це сказано в повідомленні прес-служби МЗС Росії, передає УНН.

У МЗС назвали рішення України про відмову в акредитації громадянам Російської Федерації у складі місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ "очікуваним".

"У цих умовах російська сторона, виходячи з міркувань безпеки наших представників у спостережній місії БДІПЛ, прийняла рішення утриматися від їх спрямування на Україну", - сказано в повідомленні.

Росія так само закликала закордонних партнерів Києва дати оцінку діям української влади.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що громадяни РФ у складі місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні збиралися прилетіти до Києва 11 лютого не дивлячись на заборону.

Як повідомляв УНН, 7 лютого Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

В ОБСЄ в зв'язку з таким рішенням України висловили співчуття.

Українські Національні Новини

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