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У ЄС відклали початок переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Рада Євросоюзу поки не схвалила початок переговорів про членство в об'єднанні Північної Македонії та Албанії. Таке рішення міністри країн ЄС ухвалили на засіданні в Люксембургу у вівторок, 18 червня. Про це повідомляє DW із посиланням на рішення щодо обох країн, яке ухвалили міністри, передає УНН.

У ЄС відклали початок переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії

“У світлі браку часу та важливості питання Рада ЄС повернеться до нього з метою ухвалити чітке та по суті рішення якомога раніше та не пізніше жовтня 2019 року”, — йдеться у повідомленні.

Раніше, з огляду на прогрес у виконанні Північною Македонією та Албанією умов для початку переговорів про членство, Єврокомісія рекомендувала розпочати ці переговори. Утім, Франція, Нідерланди та Данія займають скептичну позицію щодо відкриття будь-яких нових переговорів про розширення ЄС. Крім того, уряд Німеччини може дати свою згоду на початок переговорів лише за згоди Бундестагу, а парламент ФРН це питання не встиг розглянути. Для запуску переговорів про вступ необхідна згода всіх 28 держав-членів ЄС.

Єврокомісар з питань розширення Йоганнес Ган не приховав свого розчарування, зазначивши за підсумками засідання Ради ЄС: “Ми не на 100 відсотків там, де ми б хотіли бути, проте я думаю, що ми досягли прогресу. Зокрема, ми сьогодні побачили підтвердження, що увесь ЄС підтримує європейську перспективу Західних Балкан”. Ган вказав, що, відмовляючись розпочинати переговори, ЄС ризикує втратити важіль впливу для проведення реформ у цих країнах.

За словами Гана, він не може дати жодної гарантії, що у жовтні Рада ЄС погодиться на початок переговорів. “Але, слухаючи представників держав-членів ЄС, я дуже впевнений, що ми отримаємо „зелене світло“ в жовтні”, — додав єврокомісар.

Нагадаємо, для того, аби отримати згоду Греції на переговори щодо членства у ЄС, Скоп’є погодилося перейменувати країну з Македонії на Північну Македонію. В Албанії ж, зокрема, провели масштабну реформу системи правосуддя, що має наблизити країну до ЄС.

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