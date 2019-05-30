Євросоюз готовий почати переговори про прийом Албанії та Північної Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Албанія і Республіка Північна Македонія готові до початку переговорів про їх вступ до Європейського Союзу. До такого висновку дійшла Європейська комісія, яка в середу оприлюднила свою щорічну оцінку ходу демократичних реформ в державах Західних Балкан і Туреччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Як повідомляється в прес-релізі Комісії ЄС, з часу прийняття "Стратегії Єврокомісії для країн Західних Балкан" в 2018 році Албанія і Північна Македонія "істотно просунулися по шляху прогресу і показали прихильність європейській перспективі", хоча рівень проведення реформ в них різний.
Албанія і Північна Македонія "здійснили реформи, особливо в областях, одноголосно зазначених їм Європейською Радою в червні 2018 року", заявив 29 травня комісар з розширення ЄС Йоханнес Хан, виступаючи перед комітетом Європарламенту з питань зовнішньої політики. На цій підставі Єврокомісія рекомендує почати з обома країнами переговори про їх вступ до ЄС.
Очікується, що лідери країн-членів ЄС розглянуть цю рекомендацію Єврокомісії на червневому саміті в Брюсселі, після чого буде вирішено розпочати офіційні переговори з Скоп'є і Тіраною.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп подав у Сенат протокол про вступ Північної Македонії в НАТО.