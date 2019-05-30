Євросоюз готовий почати переговори про прийом Албанії та Північної Македонії

КИЇВ. 30 травня. УНН. Албанія і Республіка Північна Македонія готові до початку переговорів про їх вступ до Європейського Союзу. До такого висновку дійшла Європейська комісія, яка в середу оприлюднила свою щорічну оцінку ходу демократичних реформ в державах Західних Балкан і Туреччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.