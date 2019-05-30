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Актуальное
Евросоюз готов начать переговоры о приеме Албании и Северной Македонии

Евросоюз готов начать переговоры о приеме Албании и Северной Македонии

Киев  •  УНН

 • 8621 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Албания и Республика Северная Македония готовы к началу переговоров об их вступлении в Европейский Союз. К такому выводу пришла Европейская комиссия, которая в среду, 29 мая, обнародовала свою ежегодную оценку хода демократических реформ в государствах Западных Балкан и Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Как сообщается в пресс-релизе Комиссии ЕС, со времени принятия "Стратегии Еврокомиссии для стран Западных Балкан"в 2018 году Албания и Северная Македония "существенно продвинулись по пути прогресса и показали приверженность европейской перспективе", хотя уровень проведения реформ в них различен.

Решение о начале переговоров будет принято на саммите ЕС в июне

Албания и Северная Македония "осуществили реформы, особенно в областях, единогласно указанных им Европейским Советом в июне 2018 года", заявил 29 мая комиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан, выступая перед комитетом Европарламента по внешней политике. На этом основании Еврокомиссия рекомендует начать с обоими странами переговоры об их вступлении в ЕС.

Ожидается, что лидеры стран-членов ЕС рассмотрят эту рекомендацию Еврокомиссии на июньском саммите в Брюсселе, после чего будет решено начать официальные переговоры со Скопье и Тираной.

Напомним, президент США Дональд Трамп подал в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

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