Евросоюз готов начать переговоры о приеме Албании и Северной Македонии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Албания и Республика Северная Македония готовы к началу переговоров об их вступлении в Европейский Союз. К такому выводу пришла Европейская комиссия, которая в среду, 29 мая, обнародовала свою ежегодную оценку хода демократических реформ в государствах Западных Балкан и Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Как сообщается в пресс-релизе Комиссии ЕС, со времени принятия "Стратегии Еврокомиссии для стран Западных Балкан"в 2018 году Албания и Северная Македония "существенно продвинулись по пути прогресса и показали приверженность европейской перспективе", хотя уровень проведения реформ в них различен.
Решение о начале переговоров будет принято на саммите ЕС в июне
Албания и Северная Македония "осуществили реформы, особенно в областях, единогласно указанных им Европейским Советом в июне 2018 года", заявил 29 мая комиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан, выступая перед комитетом Европарламента по внешней политике. На этом основании Еврокомиссия рекомендует начать с обоими странами переговоры об их вступлении в ЕС.
Ожидается, что лидеры стран-членов ЕС рассмотрят эту рекомендацию Еврокомиссии на июньском саммите в Брюсселе, после чего будет решено начать официальные переговоры со Скопье и Тираной.
Напомним, президент США Дональд Трамп подал в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.