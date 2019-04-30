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Трамп передав в Сенат протокол про вступ Північної Македонії в НАТО

Трамп передав в Сенат протокол про вступ Північної Македонії в НАТО

Київ • УНН

 • 6887 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп подав у Сенат протокол про вступ Північної Македонії в НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Північна Македонія є партнером США в галузі безпеки, а її членство в НАТО буде вигідно стратегічним інтересам США і НАТО", - заявив Трамп.

6 лютого 2019 року міністр закордонних справ Македонії Олександр Димитров і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підписали угоду про вступ держави до альянсу. Пізніше всі представники 29 країн-членів НАТО так само підписали документ.

Нагадаємо, НАТО чекала приєднання Македонії більше 10 років - рішення про її прийняття до альянсу була готова до підписання з квітня 2008 року. Хорватія і Албанія його тоді отримали і в 2009 році вступили в НАТО, а процес вступу Македонії заблокувала Греція через суперечку про госнаіменованіі, що тривав 27 років - з моменту її появи разом з іншими балканськими державами після розпаду Югославії. Греція побоювалася, що Македонія висуне територіальні претензії на грецьку область Македонія.

Преспанська угода про зміну назви країни з "Республіка Македонія" на "Республіка Північна Македонія" було укладено 17 червня 2018 року главами МЗС Македонії і Греції на березі озера Преспа, по якому проходить кордон між двома країнами. 11 січня 2019 року парламент Македонії схвалив внесення відповідних поправок до конституції. Парламент Греції ратифікував договір 25 січня. Процес підписання і парламентської ратифікації цього документа супроводжувалося численними політичними скандалами і протестами, включаючи звинувачення в підкупі місцевих депутатів з боку США.

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