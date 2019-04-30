Трамп передал в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107533 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111577 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114281 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115136 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143791 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115412 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140262 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144979 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130367 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130389 просмотра

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Трамп передал в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Трамп передал в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Киев  •  УНН

 • 6886 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп направил в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Северная Македония является партнером США в области безопасности, а ее членство в НАТО будет выгодно стратегическим интересам США и НАТО", - заявил Трамп.

6 февраля 2019 года министр иностранных дел Македонии Александр Димитров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение о вступлении государства в альянс.

Напомним, НАТО ждала присоединения Македонии более 10 лет - решение о ее приеме в альянс было готово к подписанию с апреля 2008 года. Хорватия и Албания его тогда получили и в 2009 году вступили в НАТО, а процесс вступления Македонии заблокировала Греция из-за спора о госнаименовании, продолжавшегося 27 лет - с момента ее появления вместе с остальными балканскими государствами после распада Югославии. Греция опасалась, что Македония предъявит территориальные претензии на греческую область Македония.

Преспанское соглашение об изменении названия страны с "Республика Македония" на "Республика Северная Македония" было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января. Процесс подписания и парламентской ратификации этого документа сопровождался многочисленными политическими скандалами и протестами, включая обвинения в подкупе местных депутатов со стороны США.

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