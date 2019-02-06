НАТО и Македония подписали протокол о вступлении республики в альянс
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министр иностранных дел Македонии Александр Димитров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение о вступлении государства в альянс. Позже все представители 29 стран-членов НАТО так же подписали документ, передаёт корреспондент УНН.
"Это результат работы многих поколений", - сказал Димитров.
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Подписанный документ протокол содержит новое название страны – Северная Македония.
По словам министра, будучи полноправным членом НАТО, Македония станет более стабильной и безопасной страной.
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Отметим, НАТО ждала присоединения Македонии более 10 лет - решение о ее приеме в альянс было готово к подписанию с апреля 2008 года. Хорватия и Албания его тогда получили и в 2009 году вступили в НАТО, а процесс вступления Македонии заблокировала Греция из-за спора о госнаименовании, продолжавшегося 27 лет - с момента ее появления вместе с остальными балканскими государствами после распада Югославии. Греция опасалась, что Македония предъявит территориальные претензии на греческую область Македония.
Преспанское соглашение об изменении названия страны с "Республика Македония" на "Республика Северная Македония" было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января. Процесс подписания и парламентской ратификации этого документа сопровождался многочисленными политическими скандалами и протестами, включая обвинения в подкупе местных депутатов со стороны США.
Как сообщал УНН, на саммите НАТО летом 2018 года 21 президент и премьер стран-членов подтвердил, что двери НАТО открыты для Украины, и она имеет полное право решать самостоятельно или вступать в Альянс.