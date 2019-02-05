НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс

“6 февраля мы напишем историю: союзники НАТО подпишут с министром иностранных дел (Македонии) Николой Димитровым протокол о присоединении (в альянс) будущей Республики Северная Македония”, — написал генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter.

НАТО ждала присоединения Македонии более 10 лет - решение о ее приеме в альянс было готово к подписанию с апреля 2008 года. Хорватия и Албания его тогда получили и в 2009 году вступили в НАТО, а процесс вступления Македонии заблокировала Греция из-за спора о госнаименовании, продолжавшегося 27 лет - с момента ее появления вместе с остальными балканскими государствами после распада Югославии. Греция опасалась, что Македония предъявит территориальные претензии на греческую область Македония.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парламент Македонии принял решение об изменении названия страны

Преспанское соглашение об изменении названия страны с "Республика Македония" на "Республика Северная Македония" было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января. Процесс подписания и парламентской ратификации этого документа сопровождался многочисленными политическими скандалами и протестами, включая обвинения в подкупе местных депутатов со стороны США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Вооруженных Силах многим не до конца понятна философия НАТО — командующий ВСУ

Как сообщал УНН, на саммите НАТО летом 2018 21 президент и премьер стран-членов подтвердил, что двери НАТО открыты для Украины, и она имеет полное право решать самостоятельно или вступать в Альянс.