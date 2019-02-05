НАТО підпише протокол про вступ Македонії до альянсу

“6 лютого ми напишемо історію: союзники НАТО підпишуть з міністром закордонних справ (Македонії) Ніколою Дімітровим протокол про приєднання (до альянсу) майбутньої Республіки Північна Македонія”, — написав генсек НАТО Йенс Столтенберг в своєму Twitter.

НАТО чекала приєднання Македонії більше 10 років — рішення про її прийняття до альянсу була готова до підписання з квітня 2008 року. Хорватія і Албанія його тоді отримали і в 2009 році вступили в НАТО, а процес вступу Македонії заблокувала Греція через суперечку про державне найменування, що тривало 27 років — з моменту її появи разом з іншими балканськими державами після розпаду Югославії. Греція побоювалася, що Македонія висуне територіальні претензії на грецьку область Македонія.

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Преспанська угода про зміну назви країни з “Республіка Македонія” на “Республіка Північна Македонія” було укладено 17 червня 2018 року главами МЗС Македонії і Греції на березі озера Преспа, по якому проходить кордон між двома країнами. 11 січня 2019 року парламент Македонії схвалив внесення відповідних поправок до конституції. Парламент Греції ратифікував договір 25 січня. Процес підписання і парламентської ратифікації цього документа супроводжувалося численними політичними скандалами і протестами, включаючи звинувачення в підкупі місцевих депутатів з боку США.

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Як повідомляв УНН, на саміті НАТО влітку 2018 року 21 президент і прем’єр країн-членів підтвердив, що двері НАТО відкриті для України, і що вона має повне право вирішувати самостійно, чи вступати в Альянс.