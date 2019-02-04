У Збройних Силах багатьом не до кінця зрозуміла філософія НАТО – командувач ЗСУ

“Не збройні сили вступають у НАТО, а держава в цілому”, — наголосив військовий.

Він підкреслив, що з приводу стандартів НАТО в Україні панують дві точки зору. Одна — занадто поверхова: військові ЗСУ мають виглядати як НАТОвські військові, і цього достатньо для досягнення стандартів. Друга — занадто поглиблена, коли починають рахувати калібри, дюйми і т.д.

Наразі у НАТО є країни-члени, які вже не один рік є членом Альянсу, але ще не досягли в технічному плані певних стандартів, додав Забродський.

“Важливо, щоб в плані вступу і ЗСУ в першу чергу, і решта складових сектору безпеки і оборони держави, розуміли одну річ — якщо говорити про стандарти НАТО, маємо говорити про зовсім іншу філософію військової справи, багатьом з нас ще не до кінця зрозумілу. Для цього ще потрібно багато працювати. Це питання військової освіти, питання зовсім іншого погляду на модель ЗС, принцип застосування і навіть принципи розподілу відповідальності”, — пояснив він.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Попошенко вірить, що у парламенті знайдеться 300 голосів для підтримки змін до Конституції щодо курсу до НАТО та ЄС.