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В Вооруженных Силах многим не до конца понятна философия НАТО - командующий ВСУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. Страны-члены НАТО имеют совсем другую философию военного дела, которую многие в Украине не до конца понимают. Об этом заявил командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“Не вооруженные силы вступают в НАТО, а государство в целом”, — подчеркнул военный.

Он подчеркнул, что по поводу стандартов НАТО в Украине господствуют две точки зрения. Одна — слишком поверхностная: военные ВСУ должны выглядеть как НАТОвские военные, и этого достаточно для достижения стандартов. Вторая — слишком углубленная, когда начинают считать калибры, дюймы и т.д.

Сейчас в НАТО есть страны-члены, которые уже не один год являются членом Альянса, но еще не достигли в техническом плане определенных стандартов, добавил Забродский.

“Важно, чтобы в плане вступления и ВСУ в первую очередь, и остальные составляющие сектора безопасности и обороны государства, понимали одну вещь — если говорить о стандартах НАТО, должны говорить о совсем другой философии военного дела, многим из нас еще не до конца понятную. Для этого еще нужно много работать. Этот вопрос военного образования, вопросы совсем иного взгляда на модель ВС, принцип применения, а также принципы распределения ответственности”, — пояснил он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Попошенко верит, что в парламенте найдется 300 голосов для поддержки изменений в Конституцию относительно курса в НАТО и ЕС.

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