Вірю, що у парламенті знайдеться 300 голосів для підтримки змін до Конституції - Президент

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко вірить, що у парламенті знайдеться 300 голосів для підтримки змін до Конституції щодо курсу до НАТО та ЄС. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова”, повідомляє УНН.