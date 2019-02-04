Вірю, що у парламенті знайдеться 300 голосів для підтримки змін до Конституції - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко вірить, що у парламенті знайдеться 300 голосів для підтримки змін до Конституції щодо курсу до НАТО та ЄС. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова”, повідомляє УНН.
“Я вірю у Верховну Раду України. Коли треба було, у найважчих ситуаціях, вона знаходила сили для об’єднання”, — сказав Глава держави.
Він також звернувся до присутніх гостей у студії з наступним проханням: “У мене прохання: подзвоніть своєму депутату і попросіть, щоб цього дня він обов’язково був у залі, проголосував і підтримав. Це буде наша спільна перемога”.
Він також зазначив, що наразі єдність — понад усе.
Як повідомляв УНН, на саміті НАТО влітку 2018 року 21 президент і прем’єр країн-членів підтвердив, що двері НАТО відкриті для України, і що вона має повне право вирішувати самостійно, чи вступати в Альянс. Про це заявив Президент України Петро Порошенко.