Верю, что в парламенте найдется 300 голосов для поддержки изменений в Конституцию - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко верит, что в парламенте найдется 300 голосов для поддержки изменений в Конституцию относительно курса в НАТО и ЕС. Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова”, сообщает УНН.
“Я верю в Верховную Раду Украины. Когда надо было, в самых тяжелых ситуациях, она находила силы для объединения”, — сказал Глава государства.
Он также обратился к присутствующим гостям в студии со следующей просьбой: “У меня просьба: позвоните своему депутату и попросите, чтобы в этот день он обязательно был в зале, проголосовал и поддержал. Это будет наша общая победа”.
Он также отметил, что сейчас единство — превыше всего.
Как сообщал УНН, на саммите НАТО летом 2018 года 21 президент и премьер стран-членов подтвердил, что двери НАТО открыты для Украины, и она имеет полное право решать самостоятельно, вступать ли в Альянс. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.