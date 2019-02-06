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НАТО і Македонія підписали протокол про вступ республіки до альянсу

НАТО і Македонія підписали протокол про вступ республіки до альянсу

Київ • УНН

 • 10021 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Македонії Олександр Димитров і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підписали угоду про вступ держави до альянсу. Пізніше всі представники 29 країн-членів НАТО так само підписали документ, передає кореспондент УНН.

"Це результат роботи багатьох поколінь", - сказав Дімітров.

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Підписаний документ протокол містить нову назву країни - Північна Македонія.

За словами міністра, будучи повноправним членом НАТО, Македонія стане більш стабільною і безпечною країною.

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Відзначимо, НАТО чекала приєднання Македонії більше 10 років - рішення про її прийняття до альянсу була готова до підписання з квітня 2008 року. Хорватія і Албанія його тоді отримали і в 2009 році вступили в НАТО, а процес вступу Македонії заблокувала Греція через суперечку про госнаіменованіі, що тривав 27 років - з моменту її появи разом з іншими балканськими державами після розпаду Югославії. Греція побоювалася, що Македонія висуне територіальні претензії на грецьку область Македонія.

Преспанська угода про зміну назви країни з "Республіка Македонія" на "Республіка Північна Македонія" було укладено 17 червня 2018 року главами МЗС Македонії і Греції на березі озера Преспа, по якому проходить кордон між двома країнами. 11 січня 2019 року парламент Македонії схвалив внесення відповідних поправок до конституції. Парламент Греції ратифікував договір 25 січня. Процес підписання і парламентської ратифікації цього документа супроводжувалося численними політичними скандалами і протестами, включаючи звинувачення в підкупі місцевих депутатів з боку США.

Як повідомляв УНН, на саміті НАТО влітку 2018 року 21 президент і прем'єр країн-членів підтвердив, що двері НАТО відкриті для України, і вона має повне право вирішувати самостійно або вступати в Альянс.

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