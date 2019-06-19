В ЕС отложили начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании

“В свете нехватки времени и важности вопроса Совет ЕС вернется к нему с целью принять четкое и по сути решение как можно раньше и не позднее октября 2019 года”, — говорится в сообщении.

Ранее, учитывая прогресс в выполнении Северной Македонией и Албанией условий для начала переговоров о членстве, Еврокомиссия рекомендовала начать эти переговоры. Впрочем, Франция, Нидерланды и Дания занимают скептическую позицию относительно открытия любых новых переговоров о расширении ЕС. Кроме того, правительство Германии может дать свое согласие на начало переговоров только с согласия Бундестага, а парламент ФРГ этот вопрос не успел рассмотреть. Для запуска переговоров о вступлении необходимо согласие всех 28 государств-членов ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан не утаил своего разочарования, отметив по итогам заседания Совета ЕС: “Мы не на 100 процентов там, где мы бы хотели быть, но я думаю, что мы достигли прогресса. В частности, мы сегодня увидели подтверждение, что все ЕС поддерживает европейскую перспективу Западных Балкан”. Ган указал, что, отказываясь начинать переговоры, ЕС рискует потерять рычаг влияния для проведения реформ в этих странах.

По словам Гана, он не может дать никакой гарантии, что в октябре Совет ЕС согласится на начало переговоров. “Но, слушая представителей государств-членов ЕС, я очень уверен, что мы получим” зеленый свет “в октябре”, — добавил еврокомиссар.

Напомним, для того, чтобы получить согласие Греции на переговоры о членстве в ЕС, Скопье согласилось переименовать страну из Македонии на Северную Македонию. В Албании же, в частности, провели масштабную реформу системы правосудия, должно приблизить страну к ЕС.