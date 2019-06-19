В ЕС отложили начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании

$41.320.07
47.030.11
ukru
США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
05:58 • 2920 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 40366 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 91143 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 136136 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 127249 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 70941 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 75848 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188772 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150787 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158994 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 4402 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 10362 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 14205 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 12980 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 17390 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 136109 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 127227 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 94876 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 106286 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 136076 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 11898 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14230 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16662 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19521 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21186 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В ЕС отложили начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании

Киев • УНН

 • 9098 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Совет Евросоюза пока не одобрил начало переговоров о членстве в объединении Северной Македонии и Албании. Такое решение министры стран ЕС приняли на заседании в Люксембурге во вторник, 18 июня. Об этом сообщает DW со ссылкой на решение касательно двух стран, которое приняли министры, передает УНН.

В ЕС отложили начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании

“В свете нехватки времени и важности вопроса Совет ЕС вернется к нему с целью принять четкое и по сути решение как можно раньше и не позднее октября 2019 года”, — говорится в сообщении.

Ранее, учитывая прогресс в выполнении Северной Македонией и Албанией условий для начала переговоров о членстве, Еврокомиссия рекомендовала начать эти переговоры. Впрочем, Франция, Нидерланды и Дания занимают скептическую позицию относительно открытия любых новых переговоров о расширении ЕС. Кроме того, правительство Германии может дать свое согласие на начало переговоров только с согласия Бундестага, а парламент ФРГ этот вопрос не успел рассмотреть. Для запуска переговоров о вступлении необходимо согласие всех 28 государств-членов ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан не утаил своего разочарования, отметив по итогам заседания Совета ЕС: “Мы не на 100 процентов там, где мы бы хотели быть, но я думаю, что мы достигли прогресса. В частности, мы сегодня увидели подтверждение, что все ЕС поддерживает европейскую перспективу Западных Балкан”. Ган указал, что, отказываясь начинать переговоры, ЕС рискует потерять рычаг влияния для проведения реформ в этих странах.

По словам Гана, он не может дать никакой гарантии, что в октябре Совет ЕС согласится на начало переговоров. “Но, слушая представителей государств-членов ЕС, я очень уверен, что мы получим” зеленый свет “в октябре”, — добавил еврокомиссар.

Напомним, для того, чтобы получить согласие Греции на переговоры о членстве в ЕС, Скопье согласилось переименовать страну из Македонии на Северную Македонию. В Албании же, в частности, провели масштабную реформу системы правосудия, должно приблизить страну к ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74