У ЄС розповіли, як підтримували сектор безпеки України всі ці роки

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 13116 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 30115 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 44470 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 96411 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 70698 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 61786 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 284863 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174127 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141785 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 142115 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.3м/с
39%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 58172 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 77329 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 72721 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 25831 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 41285 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 96411 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 284863 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 224672 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 339352 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 355420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 5910 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 10232 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 9480 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 14108 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 78110 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У ЄС розповіли, як підтримували сектор безпеки України всі ці роки

Київ • УНН

 • 21187 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Європейський Союз підтримує територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України за допомогою санкцій, дипломатичних зусиль та діалогу. Крім того, ЄС і держави-члени блоку роблять найбільший внесок в спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, яка стежить за виконанням Мінських угод. Про це у відповідь на інформаційний запит про підтримку сектора безпеки України повідомив кореспонденту УНН представник ЄС.

У ЄС розповіли, як підтримували сектор безпеки України всі ці роки

"ЄС повністю і рішуче підтримує територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України. Ми робимо це шляхом поєднання тиску за допомогою обмежувальних заходів з дипломатичними зусиллями і продовженням діалогу", - повідомили у ЄС.

Представник ЄС відзначив, що санкції і обмежувальні заходи Євросоюзу охоплюють:

  • заморожування активів і заборону на видачу віз особам і організаціям, відповідальним за дії, що підривають територіальну цілісність України;
  • істотні обмеження на економічні зв'язки з незаконно анексованими Кримом і Севастополем;
  • заходи, спрямовані на галузеве співробітництво та зв'язки з Росією - так звані економічні санкції, які пов'язані з повною реалізацією мінських угод;
  • дипломатичні санкції, включаючи скасування регулярних двосторонніх самітів Росія-ЄС і підтримку формату G7, а не G8.

"У межах своїх зусиль щодо політичного врегулювання конфлікту на сході України, ЄС посилив свою допомогу Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), провів тристоронні переговори з питань торгівлі та енергетики з Росією і підтримував політичну взаємодію, у тому числі за допомогою дискусій в нормандському форматі, Тристоронній контактній групі", - повідомили у ЄС.

За словами представника, ЄС і держави-члени блоку "вносять найбільший внесок в спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, яка стежить за виконанням Мінських угод".

"На ЄС припадає дві третини як бюджету місії, так і спостерігачів, і він пожертвував 40 неброньованих і 44 броньованих автомобілі, 35 медичних наборів і провів навчання. З 2014 року Європейська комісія внесла понад 100 мільйонів євро з Інструменту, що сприяє стабільності і миру (IcSP), на підтримку заходів зі спостереження за виборами і зміцнення довіри спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), груп населення, на яких вплинув конфлікт, відновлення управління і примирення у зачеплених кризою громадах, підвищення їх стійкості та реінтеграції ветеранів, а також реформи поліції", - сказано у відповіді на запит.

Також повідомляється, що у серпні 2014 року було створено і в грудні 2014 року запущено консультативну місію ЄС щодо реформи сектора громадянської безпеки України (EUAM) у межах Спільної політики безпеки і оборони ЄС (CSDP). Її мета - надання допомоги українській владі у проведенні стійких реформ з метою створити ефективний і такий, що заслуговує на довіру, цивільний сектор безпеки, в тому числі в боротьбі з корупцією.

Лише до травня 2019 року мандат місії був продовжений із загальним бюджетом на весь період у більше ніж 83 мільйонів євро. У ЄС нагадали, що Україна є пріоритетним партнером для Європейського Союзу.

Як повідомляв УНН, на цьому тижні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови президентів США і України Трампа і Зеленського. Згідно з нею, у розмові Трамп і його український колега зійшлися в думках, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, як і весь Європейський Союз, роблять недостатньо для України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.31
Bitcoin
$82,908.70
S&P 500
$5,249.18
Tesla
$246.51
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,246.80
Ethereum
$1,556.28