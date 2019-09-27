У ЄС розповіли, як підтримували сектор безпеки України всі ці роки

"ЄС повністю і рішуче підтримує територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України. Ми робимо це шляхом поєднання тиску за допомогою обмежувальних заходів з дипломатичними зусиллями і продовженням діалогу", - повідомили у ЄС.

Представник ЄС відзначив, що санкції і обмежувальні заходи Євросоюзу охоплюють:



заморожування активів і заборону на видачу віз особам і організаціям, відповідальним за дії, що підривають територіальну цілісність України;



істотні обмеження на економічні зв'язки з незаконно анексованими Кримом і Севастополем;



заходи, спрямовані на галузеве співробітництво та зв'язки з Росією - так звані економічні санкції, які пов'язані з повною реалізацією мінських угод;



дипломатичні санкції, включаючи скасування регулярних двосторонніх самітів Росія-ЄС і підтримку формату G7, а не G8.



"У межах своїх зусиль щодо політичного врегулювання конфлікту на сході України, ЄС посилив свою допомогу Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), провів тристоронні переговори з питань торгівлі та енергетики з Росією і підтримував політичну взаємодію, у тому числі за допомогою дискусій в нормандському форматі, Тристоронній контактній групі", - повідомили у ЄС.

За словами представника, ЄС і держави-члени блоку "вносять найбільший внесок в спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, яка стежить за виконанням Мінських угод".

"На ЄС припадає дві третини як бюджету місії, так і спостерігачів, і він пожертвував 40 неброньованих і 44 броньованих автомобілі, 35 медичних наборів і провів навчання. З 2014 року Європейська комісія внесла понад 100 мільйонів євро з Інструменту, що сприяє стабільності і миру (IcSP), на підтримку заходів зі спостереження за виборами і зміцнення довіри спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), груп населення, на яких вплинув конфлікт, відновлення управління і примирення у зачеплених кризою громадах, підвищення їх стійкості та реінтеграції ветеранів, а також реформи поліції", - сказано у відповіді на запит.

Також повідомляється, що у серпні 2014 року було створено і в грудні 2014 року запущено консультативну місію ЄС щодо реформи сектора громадянської безпеки України (EUAM) у межах Спільної політики безпеки і оборони ЄС (CSDP). Її мета - надання допомоги українській владі у проведенні стійких реформ з метою створити ефективний і такий, що заслуговує на довіру, цивільний сектор безпеки, в тому числі в боротьбі з корупцією.

Лише до травня 2019 року мандат місії був продовжений із загальним бюджетом на весь період у більше ніж 83 мільйонів євро. У ЄС нагадали, що Україна є пріоритетним партнером для Європейського Союзу.

Як повідомляв УНН, на цьому тижні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови президентів США і України Трампа і Зеленського. Згідно з нею, у розмові Трамп і його український колега зійшлися в думках, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, як і весь Європейський Союз, роблять недостатньо для України.