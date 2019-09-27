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В ЕС рассказали, как поддерживали сектор безопасности Украины все эти годы

Киев • УНН

 • 21186 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Европейский Союз поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины с помощью санкций, дипломатических усилий и диалога. Кроме того, ЕС и государства-члены блока вносят наибольший вклад в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая следит за выполнением Минских соглашений. Об этом в ответ на информационный запрос о поддержке сектора безопасности Украины сообщил корреспонденту УНН представитель ЕС.

В ЕС рассказали, как поддерживали сектор безопасности Украины все эти годы

"ЕС полностью и решительно поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Мы делаем это путем сочетания давления посредством ограничительных мер с дипломатическими усилиями и продолжением диалога", - сообщили в ЕС.

Представитель ЕС отметил, что санкции и ограничительные меры Евросоюза включают:

  • замораживание активов и запрет на выдачу виз лицам и организациям, ответственным за действия, подрывающие территориальную целостность Украины;
  • существенные ограничения на экономические связи с незаконно аннексированными Крымом и Севастополем;
  • меры, направленные на отраслевое сотрудничество и связи с Россией - так называемые экономические санкции, связанные с полной реализацией минских соглашений;
  • дипломатические санкции, включая отмену регулярных двусторонних саммитов Россия-ЕС и поддержку формата G7, а не G8.

"В рамках своих усилий по политическому урегулированию конфликта на востоке Украины, ЕС усилил свою помощь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), провел трехсторонние переговоры по вопросам торговли и энергетики с Россией и поддерживал политическое взаимодействие, в том числе посредством дискуссий в нормандском формате, Трехсторонней контактной группе", - сообщили в ЕС.

По словам представителя, ЕС и государства-члены блока "вносят наибольший вклад в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая следит за выполнением Минских соглашений".

"На ЕС приходится две трети как бюджета миссии, так и наблюдателей, и он пожертвовал 40 небронированных и 44 бронированных автомобилей, 35 медицинских наборов и провел обучение. С 2014 года Европейская комиссия внесла более 100 миллионов евро из Инструмента, способствующего стабильности и миру (IcSP), в поддержку мер по наблюдению за выборами и укреплению доверия, специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), затронутых конфликтом групп населения, восстановление управления и примирения в затронутых кризисом общинах, повышение их устойчивости и реинтеграции ветеранов, а также реформы полиции", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что в августе 2014 года была создана и в декабре 2014 года запущена консультативная миссия ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины (EUAM) в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС (CSDP). Ее цель - оказание помощи украинской власти в проведении устойчивых реформ с целью создать эффективный и заслуживающий доверия гражданский сектор безопасности, в том числе в борьбе с коррупцией.

Только лиш до мая 2019 года мандат миссии был продлен с общим бюджетом на весь период в размере более 83 миллионов евро. В ЕС напомнили, что Украина является приоритетным партнером для Европейского Союза.

Как сообщал УНН, на этой неделе Белый дом обнародовал расшифровку разговора президентов США и Украины Трампа и Зеленского. Согласно ей, в разговоре Трамп и его украинский коллега сошлись во мнении, что канцлер Германии Ангела Меркель, как и весь Европейский Союз, делают недостаточно для Украины.

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