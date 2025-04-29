У ЄС підтвердили, що можуть розділити Україну і Молдову на шляху до членства

Євросоюз може відокремити процес вступу Молдови від України через те, що Угорщина чинить спротив переговорам із Києвом. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, пише УНН.

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Кос заявила, що вона "не може виключити можливість відокремлення" двох країн у процесі їх вступу до ЄС вже в червні, коли в Брюсселі планується ухвалення рішень щодо розширення блоку.

Ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, бо жодна держава-член не виступає проти відкриття першого кластера Молдовою - зазначила Кос.

Вона підкреслила, що на цей час лише Угорщина виступає проти приєднання України до ЄС.

Як зазначає видання Молдова та Україна досі рухались разом у процесі вступу до Євросоюзу, їх розглядали як єдиний тандем. Торік 27 країн-членів ЄС схвалили початок переговорів щодо вступу з обома країнами-кандидатками, але досі не було відкрито жодного кластера переговорів.

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Переговори з Україною заблокувала Угорщина, створивши низку перешкод, зокрема, вимагаючи розширених прав для угорської меншини.

Кос вважає, що є навіть ймовірність того, що Молдова стане членом ЄС до кінця її мандату у 2029 році. Вона також зауважила, що якщо ЄС не матиме нових членів під час поточного мандату Європейської комісії, це буде вважатися "провалом".

"Україна зробила достатньо, я можу сказати це з власного досвіду, оскільки сприяла діалогу між Угорщиною та Україною", – підсумувала єврокомісарка, висловивши жаль, що Будапешт політизує євроінтеграцію України.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. Радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме 100 млрд доларів на рік.