У ЄС підтвердили, що можуть розділити Україну і Молдову на шляху до членства
Київ • УНН
В ЄС не виключають відокремлення процесу вступу Молдови від України через опір Угорщини. Лише Будапешт виступає проти приєднання України до ЄС, блокуючи переговори.
Євросоюз може відокремити процес вступу Молдови від України через те, що Угорщина чинить спротив переговорам із Києвом. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, пише УНН.
Деталі
Кос заявила, що вона "не може виключити можливість відокремлення" двох країн у процесі їх вступу до ЄС вже в червні, коли в Брюсселі планується ухвалення рішень щодо розширення блоку.
Ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, бо жодна держава-член не виступає проти відкриття першого кластера Молдовою
Вона підкреслила, що на цей час лише Угорщина виступає проти приєднання України до ЄС.
Як зазначає видання Молдова та Україна досі рухались разом у процесі вступу до Євросоюзу, їх розглядали як єдиний тандем. Торік 27 країн-членів ЄС схвалили початок переговорів щодо вступу з обома країнами-кандидатками, але досі не було відкрито жодного кластера переговорів.
Орбан розповів, що Трамп запитує його, коли Угорщина вийде з ЄС26.04.25, 14:04 • 5381 перегляд
Переговори з Україною заблокувала Угорщина, створивши низку перешкод, зокрема, вимагаючи розширених прав для угорської меншини.
Кос вважає, що є навіть ймовірність того, що Молдова стане членом ЄС до кінця її мандату у 2029 році. Вона також зауважила, що якщо ЄС не матиме нових членів під час поточного мандату Європейської комісії, це буде вважатися "провалом".
"Україна зробила достатньо, я можу сказати це з власного досвіду, оскільки сприяла діалогу між Угорщиною та Україною", – підсумувала єврокомісарка, висловивши жаль, що Будапешт політизує євроінтеграцію України.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. Радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме 100 млрд доларів на рік.