В ЕС подтвердили, что могут разделить Украину и Молдову на пути к членству

Евросоюз может отделить процесс вступления Молдовы от Украины из-за того, что Венгрия сопротивляется переговорам с Киевом. Об этом в интервью Радио Свобода заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет УНН.

Детали

Кос заявила, что она "не может исключить возможность отделения" двух стран в процессе их вступления в ЕС уже в июне, когда в Брюсселе планируется принятие решений по расширению блока.

Мы уже обсуждаем с государствами-членами, что делать, потому что ни одно государство-член не выступает против открытия первого кластера Молдовой - отметила Кос.

Она подчеркнула, что в настоящее время только Венгрия выступает против присоединения Украины к ЕС.

Как отмечает издание Молдова и Украина до сих пор двигались вместе в процессе вступления в Евросоюз, их рассматривали как единый тандем. В прошлом году 27 стран-членов ЕС одобрили начало переговоров о вступлении с обеими странами-кандидатами, но до сих пор не было открыто ни одного кластера переговоров.

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Переговоры с Украиной заблокировала Венгрия, создав ряд препятствий, в частности, требуя расширенных прав для венгерского меньшинства.

Кос считает, что есть даже вероятность того, что Молдова станет членом ЕС до конца ее мандата в 2029 году. Она также отметила, что если у ЕС не будет новых членов во время текущего мандата Европейской комиссии, это будет считаться "провалом".

"Украина сделала достаточно, я могу сказать это из собственного опыта, поскольку способствовала диалогу между Венгрией и Украиной", – подытожила еврокомиссар, выразив сожаление, что Будапешт политизирует евроинтеграцию Украины.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС, считая, что это угрожает экономике страны. Советник Орбана заявил, что поддержка Украины будет стоить 100 млрд долларов в год.