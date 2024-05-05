У ЄС бракує кораблів для військової операції у Червоному морі - ЗМІ
Київ • УНН
Військова операція ЄС у Червоному морі стикається з проблемами через недостатню кількість сил: лише 3 фрегати не в змозі надійно захистити торгові судна від нападів хуситів у Баб-ель-Мандебській протоці.
У ЄС можуть початись труднощі з військовою операцією у Червоному морі після того, як німецький фрегат завершив участь у цій операції. Про це пише Der Spiegel, передає УНН.
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Як пише видання, командувач місією Василіос Грипаріс попередив, що найближчими місяцями у його розпорядженні буде лише три фрегати, а з такими силами неможливо забезпечити надійний захист судів від нападів.
За його словами, в таких умовах через Баб-ель-Мандебську протоку біля узбережжя Ємену можна буде супроводжувати не більше чотирьох торгових суден на день.
За даними Der Spiegel, для виконання місії потрібно не менше десяти бойових кораблів та підтримка з повітря у вигляді безпілотника чи морського літака-розвідника.
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Відомо що за перші декілька місяців роботи військової місії ЄС в Червоному морі, військові супроводжували 96 торгових суден та нейтралізували лише 12 безпілотників і одну ракету хуситів.
Водночас командувач попередив, що загроза атаки з боку хуситів досі лишається високою. Так, 29 квітня хуситам вперше вдалося подолати протиповітряну оборону місії за допомогою роя безпілотників та пошкодити торгове судно
Нагадаємо
Як пише Financial Times, перебої у світовій торгівлі через напади повстанців-хуситів у Ємені, які змушують судна уникати Червоного моря та Суецького каналу, можуть тривати до наступного року.