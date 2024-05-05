В ЕС не хватает кораблей для военной операции в Красном море - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  181114 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  178427 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  180340 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  156662 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  111689 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128076 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126099 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119666 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115366 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102176 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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3 мая 2024, 16:08  •  165156 просмотра
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30 апреля 2024, 14:32  •  326924 просмотра
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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  380427 просмотра

В ЕС не хватает кораблей для военной операции в Красном море - СМИ

Военная операция ЕС в Красном море сталкивается с проблемами из-за недостаточного количества сил: только 3 фрегата не в состоянии надежно защитить торговые суда от нападений хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе.

Новости Мира •   •  6179 просмотра
В ЕС не хватает кораблей для военной операции в Красном море - СМИ

Демченко: блокировка движения для грузовиков на границе с Польшей не осуществляется ни на одном из направлений

На украинско-польской границе нет блокировки движения грузовиков в обоих направлениях, и пересечение границы грузовиками происходит интенсивно, причем очереди уменьшаются в последние дни.

Экономика •   •  7840 просмотра
Демченко: блокировка движения для грузовиков на границе с Польшей не осуществляется ни на одном из направлений

Ягоды и их польза для здоровья

Ягоды обладают многочисленными преимуществами для здоровья благодаря богатому содержанию питательных веществ.

Здоровье •   •  7745 просмотра
Ягоды и их польза для здоровья

В Дружковке Донецкой области спасатели изъяли из-под завалов разрушенного дома тело погибшего мужчины

В результате российского обстрела жилого квартала в Дружковке Донецкой области погиб мужчина 1977 года рождения, разрушен дом.

Общество •   •  9365 просмотра
В Дружковке Донецкой области спасатели изъяли из-под завалов разрушенного дома тело погибшего мужчины

На Пасху россияне атаковали Донецкую область с дрона: ранены три человека

Трое гражданских получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате российского обстрела села Михайловка Донецкой области.

Война •   •  9023 просмотра
На Пасху россияне атаковали Донецкую область с дрона: ранены три человека

Накануне Пасхи украинцы более массово возвращались в Украину, чем выезжали за ее пределы - Демченко

Накануне Пасхи в Украину вернулось больше украинцев, чем выехало, при этом было зафиксировано около 80 000 пересечений границы на въезд в Украину, чем на выезд, хотя пассажиропоток имел тенденцию к снижению за день до Пасхи, когда границу пересекло около 75 000 человек.

Общество •   •  8120 просмотра
Накануне Пасхи украинцы более массово возвращались в Украину, чем выезжали за ее пределы - Демченко

Из-за повреждения энергоинфраструктуры в Украине действуют ограничения в двух областях - Минэнерго

Из-за значительного ущерба, нанесенного энергетической инфраструктуре Украины в результате российских атак, две области ввели графики отключения электроэнергии для потребителей. Тако Украина запросила аварийную помощь из Румынии и Польши для удовлетворения потребительских нужд.

Экономика •   •  8097 просмотра
Из-за повреждения энергоинфраструктуры в Украине действуют ограничения в двух областях - Минэнерго

В оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта - руководительница МВА

В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль коллаборанта, в результате чего он погиб на месте от полученных травм.

Война •   •  11728 просмотра
В оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта - руководительница МВА

Демченко: возможно, стоит ожидать, что будут изменения в правилах пересечения границы

Правила пересечения государственной границы могут претерпеть определенные изменения в соответствии с законом о мобилизации, который вступает в силу 18 мая, но кардинальных изменений не предвидится, сообщил Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы.

Общество •   •  10743 просмотра
Демченко: возможно, стоит ожидать, что будут изменения в правилах пересечения границы

россия планирует провести призыв в оккупированных районах Запорожья впервые с момента аннексии - британская разведка

Россия планирует провести призыв на оккупированных территориях Запорожской области впервые с момента ее незаконной аннексии в сентябре 2022 года, но эффект, вероятно, будет ограниченным из-за того, что значительная часть населения выехала из региона.

Война •   •  13113 просмотра
россия планирует провести призыв в оккупированных районах Запорожья впервые с момента аннексии - британская разведка