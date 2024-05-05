В ЕС не хватает кораблей для военной операции в Красном море - СМИ

В ЕС могут начаться трудности с военной операцией в Красном море после того, как немецкий фрегат завершил участие в этой операции. Об этом пишет Der Spiegel, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, командующий миссией Василиос Грипарис предупредил, что в ближайшие месяцы в его распоряжении будет только три фрегата, а с такими силами невозможно обеспечить надежную защиту судов от нападений.

По его словам, в таких условиях через Баб-эль-Мандебский пролив у побережья Йемена можно будет сопровождать не более четырех торговых судов в день.

По данным Der Spiegel, для выполнения миссии нужно не менее десяти боевых кораблей и поддержка с воздуха в виде беспилотника или морского самолета-разведчика.

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Дополнение

Известно, что за первые несколько месяцев работы военной миссии ЕС в Красном море, военные сопровождали 96 торговых судов и нейтрализовали только 12 беспилотников и одну ракету хуситов.

В то же время командующий предупредил, что угроза атаки со стороны хуситов до сих пор остается высокой. Так, 29 апреля хуситам впервые удалось преодолеть противовоздушную оборону миссии с помощью роя беспилотников и повредить торговое судно

Напомним

Как пишет Financial Times, перебои в мировой торговле из-за нападений повстанцев-хуситов в Йемене, которые заставляют суда избегать Красного моря и Суэцкого канала, могут продлиться до следующего года.