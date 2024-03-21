рф и Китай договорились с хуситами о "безопасном судоходстве" в Красном море - СМИ

россия и Китай договорились с мятежниками-хуситами из Йемена о безопасном судоходстве в Красном море. Хуситы пообещали, что российские и китайские суда в Красном море не подвергнутся нападениям с их стороны, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как пишет Deutsche Welle, хуситы с ноября 2023 года нападают на суда в Красном море, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Они заявляют, что нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит блокаду сектора Газа и свою военную операцию в этом палестинском регионе. Через Красное море пролегают некоторые из важнейших в мире торговых путей.

Добавим

Хуситы контролируют некоторые районы Йемена, а также побережье этой страны. Они принадлежат к управляемой Ираном "Оси сопротивления" и поддерживают палестинское радикальное движение ХАМАС.

Для защиты судоходства в Красном море США в конце 2023 года запустили инициативу Operation Prosperity Guardian ("Операция по защите благосостояния"), к которой присоединился целый ряд стран. Германия направила в Красное море фрегат Hessen. Он участвует в операции ЕС Aspides.