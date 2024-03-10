У Японії офісні працівники випробували симулятор менструального болю
Київ • УНН
Чоловіки-офісні працівники в Токіо пережили імітацію менструальних болів, щоб краще зрозуміти і підтримати своїх колег-жінок.
У Токіо чоловіки-офісні працівники телекомунікаційної фірми відчули симуляцію менструального болю, щоб допомогти їм стати більш прихильними до своїх колежанок. Таку акцію присвятили Міжнародному жіночому дню. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Спеціальний пристрій надсилає електричні сигнали через подушечки, розташовані під пупком, щоб стимулювати нижні м’язи живота та викликати відчуття спазмів.
Я не міг рухатися. Було так боляче, що я не міг стояти
Тепер я розумію, що жінки повинні працювати, борючись із цим болем щомісяця. Насправді дивовижно, як жінки можуть це робити. Я дійсно поважаю їх
У компанії заявили, що хочуть створити середовище, у якому понад 90% чоловіків, які працюють, могли б більше підтримувати колег-жінок, зокрема, коли справа доходить до відпустки через менструальний цикл.
За законом компанії в Японії зобов’язані дозволяти жінкам брати відпустку у зв’язку з менструальним циклом. Однак немає вимог щодо оплати відпустки, і опитування показали, що близько половини працівниць ніколи не беруть її.
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