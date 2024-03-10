В Японии офисные работники испытали симулятор менструальной боли

В Токио мужчины-офисные работники телекоммуникационной фирмы испытали симуляцию менструальной боли, чтобы помочь им стать более благосклонными к своим коллегам. Такую акцию посвятили Международному женскому дню. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Специальное устройство посылает электрические сигналы через подушечки, расположенные под пупком, чтобы стимулировать нижние мышцы живота и вызвать ощущение спазмов.

Я не мог двигаться. Было так больно, что я не мог стоять сказал 26-летний работник Масая Шибасаки после использования устройства.

Теперь я понимаю, что женщины должны работать, борясь с этой болью каждый месяц. На самом деле удивительно, как женщины могут это делать. Я действительно уважаю их сказал Шибасаки.

В компании заявили, что хотят создать среду, в которой более 90% работающих мужчин могли бы больше поддерживать коллег-женщин, в частности, когда дело доходит до отпуска из-за менструального цикла.

По закону компании в Японии обязаны разрешать женщинам брать отпуск в связи с менструальным циклом. Однако нет требований по оплате отпуска, и опросы показали, что около половины работниц никогда не берут его.

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