В Японии офисные работники испытали симулятор менструальной боли
Киев • УНН
Мужчины-офисные работники в Токио пережили имитацию менструальных болей, чтобы лучше понять и поддержать своих коллег-женщин.
В Токио мужчины-офисные работники телекоммуникационной фирмы испытали симуляцию менструальной боли, чтобы помочь им стать более благосклонными к своим коллегам. Такую акцию посвятили Международному женскому дню. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Специальное устройство посылает электрические сигналы через подушечки, расположенные под пупком, чтобы стимулировать нижние мышцы живота и вызвать ощущение спазмов.
Я не мог двигаться. Было так больно, что я не мог стоять
Теперь я понимаю, что женщины должны работать, борясь с этой болью каждый месяц. На самом деле удивительно, как женщины могут это делать. Я действительно уважаю их
В компании заявили, что хотят создать среду, в которой более 90% работающих мужчин могли бы больше поддерживать коллег-женщин, в частности, когда дело доходит до отпуска из-за менструального цикла.
По закону компании в Японии обязаны разрешать женщинам брать отпуск в связи с менструальным циклом. Однако нет требований по оплате отпуска, и опросы показали, что около половины работниц никогда не берут его.
Французский гигант розничной торговли Carrefour предложит "менструальный отпуск" женщинам19 апреля 2023, 15:11 • 472145 просмотров
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