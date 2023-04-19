Французский гигант розничной торговли Carrefour предложит "менструальный отпуск" женщинам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Французский гигант супермаркетов Carrefour заявил в среду, что позволит сотрудницам брать выходные, если они страдают от эндометриоза, заболевания, которое может вызвать чрезмерные менструальные спазмы. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Этот шаг является последним шагом, который дает женщинам дополнительный отпуск в стране, где оплачиваемый менструальный отпуск по-прежнему зависит от индивидуальной инициативы работодателей.
«Чтобы улучшить права женщин и равенство на работе, мы решили… предоставлять 12 выходных дней (в год) женщинам, страдающим эндометриозом», — говорится в сообщении Carrefour.
Женщины смогут брать один выходной в месяц после предоставления медицинской справки, что подтверждает, что они страдают болезнью.
Carrefour также предоставит три дня отпуска женщинам, у которых случился выкидыш и еще один выходной день женщинам, перенесшим перенос эмбриона в рамках беременности с медицинской помощью.
Компания, имеющая супермаркеты по всему миру, заявила, что в настоящее время меры будут применяться только к работникам во Франции.
Дополнение
Муниципалитет Сент-Уан, к северу от Парижа, в прошлом месяце стал первым муниципалитетом во Франции, предоставившим женщинам два выходных дня в месяц, если они страдают заболеваниями, связанными с их менструальным циклом, включая эндометриоз.
В феврале Испания стала первой европейской страной, принявшей закон, разрешающий оплачиваемый менструальный отпуск.
Аналогичные законы существуют в Индонезии, Японии, Южной Корее, Тайване и Замбии, но применяются по-разному, а выходные не всегда оплачиваются.