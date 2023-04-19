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Французький гігант роздрібної торгівлі Carrefour запропонує "менструальну відпустку" жінкам

Французький гігант роздрібної торгівлі Carrefour запропонує "менструальну відпустку" жінкам

Київ • УНН

 • 472268 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Французький гігант супермаркетів Carrefour заявив у середу, що дозволить співробітницям брати вихідні, якщо вони страждають від ендометріозу, захворювання, яке може спричинити надмірні менструальні спазми. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі

Цей крок є останнім кроком, який дає жінкам додаткову відпустку в країні, де оплачувана менструальна відпустка, як і раніше, залежить від індивідуальної ініціативи роботодавців.

«Щоб покращити права жінок і рівність на роботі, ми вирішили… надавати 12 вихідних днів (на рік) жінкам, які страждають на ендометріоз», — йдеться в повідомленні Carrefour.

Жінки зможуть брати один вихідний на місяць після надання медичної довідки, що підтверджує, що вони страждають на хворобу.

Carrefour також надасть три дні відпустки жінкам, у яких трапився викидень та ще один вихідний день жінкам, які перенесли перенесення ембріона в рамках вагітності з медичною допомогою.

Компанія, яка має супермаркети по всьому світу, заявила, що на даний момент заходи будуть застосовуватися тільки до працівників у Франції.

Доповнення

Муніципалітет Сент-Уан, на північ від Парижа, минулого місяця став першим муніципалітетом у Франції, який надав жінкам два вихідні дні на місяць, якщо вони страждають від захворювань, пов'язаних з їх менструальним циклом, включаючи ендометріоз.

У лютому Іспанія стала першою європейською країною, яка ухвалила закон, що дозволяє оплачувану менструальну відпустку.

Аналогічні закони існують в Індонезії, Японії, Південній Кореї, Тайвані та Замбії, але вони застосовуються по-різному, а вихідні не завжди оплачуються.

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