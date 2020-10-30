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У ВР пропонують позбавити диппаспортів авторів подання до КСУ про скасування антикорупційних норм

У ВР пропонують позбавити диппаспортів авторів подання до КСУ про скасування антикорупційних норм

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Посол України при ЄС Микола Точицький скерував Україні листа, в якому, серед іншого, йдеться про ризик тимчасового призупинення безвізу для українців. Все це через рішення КСУ за поданням 47 нардепів щодо антикорупційного законодавства. Але у ВР заявили, що люди не можуть страждати через вчинок авторів законопроекту. А тому, у парламенті пропонуватимуть позбавити підписантів подання до КСУ дипломатичних паспортів. Про це у коментарі УНН розповів нардеп Михайло Бондар.

"Така ініціатива (про позбавлення диппаспорту - ред.) у тому числі буде від нашої фракції, ми будемо це пропонувати! Не мають українці страждати від дій 47 депутатів. Також ви знаєте, що Президент вніс закон, яким він пробує відновити відповідну статтю (антикорупційного законодавства - ред.), але водночас, він пропонує розпустити неконституційно КСУ, який виніс таке рішення. І це, по суті, спроба узурпації влади, бо у такий спосіб розпускати КСУ не можна", - сказав він.

Також, за словами Бондаря, першими за всі наслідки мають все ж відповідати автори подання до КСУ.

"...щодо цих депутатів, які зробили таке подання – треба зробити все можливе... позбавити їх закордонних паспортів, дипломатичних паспортів, зробити все можливе, щоб вони були безвиїзні! Щоб вони відчули на собі лють всього народу за це їхнє подання! Вони ж це зробили, щоб прикрити свої статки, прикрити олігархів, які їм проплачують все… Іншого бачення, чому вони це зробили – немає. Ці люди – зрадники держави, і вони не мають права їздити від імені України до країн ЄС", - резюмував політик.

Як писав УНН, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

Сталося це за поданням 47 нардепів, серед яких, зокрема, Григорій Суркіс, Сергій та Юлія Льовочкіни, Наталія Королевська, Григорій Мамка, Вадим Столар тощо.

Як повідомляв УНН, 30 жовтня Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду. Проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" зареєстровано на сайті ВРУ. Юристи вже назвали його неконституційним.

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