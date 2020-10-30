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В ВР предлагают лишить диппаспортов авторов представления в КСУ об отмене антикоррупционных норм

В ВР предлагают лишить диппаспортов авторов представления в КСУ об отмене антикоррупционных норм

Киев  •  УНН

 • 47047 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий направил Украине письмо, в котором, среди прочего, говорится о риске временного приостановления безвиза для украинцев. Все это из-за решения КСУ по представлению 47 нардепов относительно антикоррупционного законодательства. Но в ВР заявили, что люди не могут страдать из-за поступка авторов законопроекта. А потому, в парламенте будут предлагать лишить подписантов представления в КСУ дипломатических паспортов. Об этом в комментарии УНН рассказал нардеп Михаил Бондарь.

"Такая инициатива (о лишении диппаспорта - ред.) в том числе будет от нашей фракции, мы будем это предлагать! Не должны украинцы страдать от действий 47 депутатов. Также вы знаете, что Президент внес закон, он пытается восстановить соответствующую статью (антикоррупционного законодательства - ред.), но в то же время, он предлагает распустить неконституционно КСУ, который вынес такое решение. И это, по сути, попытка узурпации власти, потому что таким образом распускать КСУ нельзя", - сказал он.

Также, по словам Бондаря, первыми за все последствия должны все же отвечать авторы представления в КСУ.

"...по этим депутатам, которые сделали такое представление - надо сделать все возможное... лишить их загранпаспортов, дипломатических паспортов, сделать все возможное, чтобы они были невыездными! Чтобы они почувствовали на себе ярость всего народа за это их представление! Они же это сделали, чтобы прикрыть свое состояние, прикрыть олигархов, которые им проплачивают все... Другого видения, почему они это сделали - нет. Эти люди - предатели государства, и они не имеют права ездить от имени Украины в страны ЕС", - резюмировал политик.

Как писал УНН, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Произошло это за представлением 47 нардепов, среди которых, в частности, Григорий Суркис, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Григорий Мамка, Вадим Столар и так далее.

Как сообщал УНН, 30 октября Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда. Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте ВРУ. Юристы уже назвали его неконституционным.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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